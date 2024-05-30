До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу. Євро подорожчало на 29 копійок у купівлі та на 33 копійки у продажу.
30 травня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 30 травня: на міжбанку долар та євро різко пішли вгору
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Відкриття 30 травня
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Закриття 30 травня
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Зміни
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40,48/40,50
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40,63/40,68
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15 /18
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43,71/43,71
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44,00/44,04
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29/33
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,40−41,00 грн. Євро купують за 43,90 грн, а продають за 44,60 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,97−41,10, євро — 44,45−44,65 грн.
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Джерело: Мінфін
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