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31 травня 2024, 13:45

JPMorgan прогнозує відносно низький попит на спотові Ethereum-ETF

Попит на спотові Ethereum-ETF після початку торгів буде нижчим щодо біткоїн-фондів. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт банку JPMorgan Chase.

Попит на спотові Ethereum-ETF після початку торгів буде нижчим щодо біткоїн-фондів.
Фото: pixabay.com

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Експерти зазначили, що чистий приплив капіталу в продукти на базі Ethereum 2024 року становитиме приблизно $3 млрд. Якщо американський регулятор схвалить стейкінг, то цифра може зрости до $6 млрд, йдеться у звіті. Це зумовлено низкою причин, підкреслили експерти банку.

Зокрема, це те, що спотові біткоїн-ETF стали «першопрохідцем».

«Ці продукти дозволили частково задовольнити попит на криптоактиви загалом, який зріс після схвалення спотових біржових фондів», — зазначили експерти.

Ще одна причина — халвінг. Він послужив каталізатором, який стимулював приплив капіталу в біткоїн-фонди. Ethereum, зі свого боку, позбавлений такої переваги в майбутньому, підкреслили експерти.

Крім того, біткоїн має вищу цінність в очах інвестора, оскільки може конкурувати із золотом. Ethereum, зі свого боку, вирізняється нижчим обсягом активів під управлінням (AUM) і меншою ліквідністю, додали експерти.

Експерти зазначили, що менша ліквідність і нижчі активи під управлінням (AUM) зроблять спотові Ethereum-ETF менш привабливими для інституційних інвесторів, ніж ETF його більшого конкурента.

Очікується, що початкова реакція ринку на запуск спотових ефірних ETF буде негативною, оскільки спекулятивні інвестори, які купили Grayscale Ethereum Trust (ETHE) в очікуванні його перетворення на ETF, швидше за все, отримають прибуток. Згідно з доповіддю, ETHE може отримати $1 млрд відтоку, що спричинить тиск на ціни ефіру.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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