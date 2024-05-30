Долар за 40 — вже факт: який курс валют побачимо в червні (відео)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 травня 2024, 13:43

Долар за 40 — вже факт: який курс валют побачимо в червні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

  • Що відбувається на валютному ринку
  • Чому росте курс долара
  • Вплив ОВДП на курс долара
  • Прогноз курсу долара та євро на червень
  • Прогноз курсу долара та євро на період з 30 травня по 5 червня

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
Max55
Max55
30 травня 2024, 14:16
#
Алексей , если НБУ в июне продолжит дальнейшую плановую девальвацию гривны согласно цифр заложенных в бюджет , и меморандума с МВФ - все ваши июньские прогнозы могут и не сбыться …Тем более , что сейчас с МВФ идут тесные переговоры .

Згідно з базовим сценарієм Меморандуму з МВФ, середній курс долара через три роки зросте до 53,5 грн/$.
У 2023 році він становитиме 40,7 грн за долар,
У 2024 році — 48,0 грн за долар,
У 2025 році - 51,2 грн за долар,
У 2026 році - 53,5 грн за долар.

Негативний сценарій
За негативного сценарію до 2026 року курс долара підскочить до 66,5 грн/$.
У 2023 році - 44,4 грн за долар,
У 2024 році - 55,4 грн за долар,
У 2025 році — 62,2 грн за долар,
У 2026 році - 66,5 грн за долар.

+
+57
Max55
Max55
30 травня 2024, 14:46
#
И разрешит ли сам МВФ так «агрессивно » , а порой просто тупо сливать USD , как это делал НБУ последних два года . Наверное нет …
Хотя в нашей стране НИКОГДА ЗА ПОСЛЕДНИХ БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ЛЕТ не было какой-то плавной , понятной для общества девальвации национальной валюты …
Всегда очередная девальвация гривны — сопровождалась обвалом .Так было всегда .
И даже сейчас , после осеннего курса 2022 года 42,5 -43 , НБУ руками , ногами и зубами держит курс …Чем всё это закончится - не трудно догадаться .
В очередной раз громким обвалом …
И как всегда в хороших плюсах будут : хитросделанноё банковское жлобъё , сам НБУ , и граждане -держатели валютного кеша на руках.
А любители грЫвневых депозитов , и прочих грЫвневых инструментов — в очередной раз останутся ни с чем.
+
0
Max55
Max55
30 травня 2024, 14:48
#
И разрешит ли сам МВФ так «агрессивно » , а порой просто тупо сливать USD , как это делал НБУ последних два года . Наверное нет …
Хотя в нашей стране НИКОГДА ЗА ПОСЛЕДНИХ БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ЛЕТ не было какой-то плавной , понятной для общества девальвации национальной валюты …
Всегда очередная девальвация гривны — сопровождалась обвалом .Так было всегда .
И даже сейчас , после осеннего курса 2022 года 42,5 -43 , НБУ руками , ногами и зубами держит курс …Чем всё это закончится - не трудно догадаться .
В очередной раз громким обвалом …
И как всегда в хороших плюсах будут : хитросделанноё банковское жлобъё , сам НБУ , и граждане -держатели валютного кеша на руках.
А любители грЫвневых депозитов , и прочих грЫвневых инструментов — в очередной раз останутся ни с чем.
+
+59
ux ui
ux ui
30 травня 2024, 14:22
#
Бакс растет, а вы держитесь, странно что пропали опешные боты в комментариях. Наверное радуются, что население нищает с каждым днем
+
+15
NN NN
NN NN
30 травня 2024, 14:31
#
39,8 у червні
+
+30
Genna Smatko
Genna Smatko
30 травня 2024, 15:26
#
Корову доять потруху щоб не здохла.
+
+37
bonv
bonv
30 травня 2024, 15:28
#
Нелохи з непрофанами при владі - факт!
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 травня 2024, 17:28
#
В среднем гривна за последние 25 лет дешевела на 9% в год (сложный процент)
Но сейчас мы на 100% на подсосе у наших партнеров . Курс неожиданно может быть любой
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають andrew115200, Алексей Яковлев и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами