Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на дві копійки

Національний банк України встановив на 31 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,50 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 31 травня встановив офіційний курс євро на рівні 43,81 грн. Європейська валюта подешевшала на 11 копійок.

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