Україна від початку повномаштабної війни отримала від міжнародних партнерів $85,4 млрд. Найбільші донори

Від початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримала від міжнародних партнерів $85,4 млрд для фінансування видатків державного бюджету. Зокрема, від початку 2024 року від партнерів надійшло $11,8 млрд, свідчать дані Міністерства фінансів України.

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Найбільші донори

Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:

Європейський Союз — $6,48 млрд;

Японія — $2,13 млрд;

Канада — $1,47 млрд;

МВФ — $0,88 млрд;

Велика Британія — $0,52 млрд;

Норвегія — $0,3 млрд.

Водночас від США фінансова допомога у 2024 році не надходила, у попередні два роки вона становила $22,93 млрд.

З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку, на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 28 травня залучено $16,9 млрд.