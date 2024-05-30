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30 травня 2024, 15:15

Україна від початку повномаштабної війни отримала від міжнародних партнерів $85,4 млрд. Найбільші донори

Від початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримала від міжнародних партнерів $85,4 млрд для фінансування видатків державного бюджету. Зокрема, від початку 2024 року від партнерів надійшло $11,8 млрд, свідчать дані Міністерства фінансів України.

Від початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримала від міжнародних партнерів $85,4 млрд для фінансування видатків державного бюджету.
Фото:depositphotos

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Найбільші донори

Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:

  • Європейський Союз — $6,48 млрд;

  • Японія — $2,13 млрд;
  • Канада — $1,47 млрд;
  • МВФ — $0,88 млрд;
  • Велика Британія — $0,52 млрд;
  • Норвегія — $0,3 млрд.

Водночас від США фінансова допомога у 2024 році не надходила, у попередні два роки вона становила $22,93 млрд.

З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку, на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 28 травня залучено $16,9 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+29
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
30 травня 2024, 15:21
#
Так розслабились від цих грошів, що умудрились економіку на лопатки поставить і курс прошльопать :)
+
0
bonv
bonv
30 травня 2024, 16:12
#
Українські посадовці стали фігурантами світового скандалу про відмивання грошей через купівлю елітної нерухомості в Дубаї.
Згідно з витоком масиву даних про власників елітного дубайського майна, отриманим Вашингтонським центром оборонних досліджень (C4ADS), два українських митника інвестували в елітну нерухомість в Об'єднаних Арабських Еміратах мільйони доларів та приховали отримані від неї доходи, щоб уникнути сплати податків в Україні.
Про це пише «Радіо свобода».
Розкішне місто Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах, яке вважають «тихою гаванню для брудних грошей» через можливість придбати там апартаменти без зайвих пояснень щодо походження грошей, опинилося у центрі світового скандалу. Галас спричинили результати журналістського розслідування Dubai Unlocked, яке проводили норвезьке фінансове видання E24, проєкт OCCRP з розслідування корупції та організованої злочинності та понад 70 медіа з усього світу, зокрема й журналісти «Радіо Свобода».
«Героями» української частини цього розслідування стала ціла низка колишніх та дійсних посадовців, зокрема колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкасський та державний податковий інспектор зі Львівщини Андрій Конанець.
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