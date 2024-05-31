Курс валют на 31 травня: євро та долар зросли на готівковому ринку

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у продажу. Євро зросло на 10 копійок у купівлі.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу додав 1 копійку. Євро зросло на 2 копійки у купівлі, але не змінилось у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,40−41,05 грн. Євро купують за 43,80 грн, а продають за 44,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,00−41,15, євро — 44,50−44,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,63−40,68 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,98−44,02 грн/євро.

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