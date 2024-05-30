Нацбанк знову підвищив курс долара до історичного максимуму

Національний банк знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Про це йдеться у даних НБУ .

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Новий максимум

Офіційний курс на 31 травня 2024 року встановлено на рівні: 40,5001 грн за 1 долар (+0,0169 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 30 травня — 40,4832.

Курс євро становитиме 43,8171 гривні за 1 євро (-0,1031 грн).

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Торги на майданчику Bloomberg

Сьогодні, 30 травня, торгівля на майданчику Bloomberg стартувала на рівні 40,46 грн. Закриття торгів відбулося на 40,63 грн/$. Підсумковий обсяг торгів на Bloomberg становив $231,8 млн.