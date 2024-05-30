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30 травня 2024, 16:23

Нацбанк знову підвищив курс долара до історичного максимуму

Національний банк знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Про це йдеться у даних НБУ.

Національний банк знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.
Фото:depositphotos

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Новий максимум

Офіційний курс на 31 травня 2024 року встановлено на рівні: 40,5001 грн за 1 долар (+0,0169 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 30 травня — 40,4832.

Курс євро становитиме 43,8171 гривні за 1 євро (-0,1031 грн).

Читайте: Євро вже майже по 45 гривень: що з ним робити на довгій та короткій дистанціях

Торги на майданчику Bloomberg

Сьогодні, 30 травня, торгівля на майданчику Bloomberg стартувала на рівні 40,46 грн. Закриття торгів відбулося на 40,63 грн/$. Підсумковий обсяг торгів на Bloomberg становив $231,8 млн.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+68
Someonesdd
Someonesdd
30 травня 2024, 16:29
#
Где все эти «умники», которые лили в уши про укрепление гривны, куда пропали? $ пытаетесь купить?))
+
+74
Mini Mi
Mini Mi
30 травня 2024, 16:31
#
Гривна за 11 лет упала больше чем в 5 раз. Нужно быть великим патриотом или великим идиотом, чтобы продолжать ее использовать в качестве накоплений.
+
+44
zevs1
zevs1
30 травня 2024, 16:37
#
Печатный станок работает без тормозов.
+
+14
Sarevok
Sarevok
30 травня 2024, 16:58
#
Что ни день, то исторический рекорд. Эпоха потужности, время незламности.
+
0
bonv
bonv
30 травня 2024, 17:01
#
Гривня постійно встановлює антирекорди.
По приколу і гірше ж точно не буде ©
+
0
Lamo
Lamo
30 травня 2024, 17:03
#
Ну так економічно-активне населення виймають з економіки і кидають на 0, а різних інвалідів і іх «доглядачів» та 5 млн держслужбовців залишають смоктати цицьку бюджета. Л — логіка.
+
0
mac
mac
30 травня 2024, 17:21
#
Эпоха рекордов)
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