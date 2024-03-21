Офіційний курс: НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні

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Валютний ринок

НБУ на 21 березня встановив офіційний курс євро на рівні 42,43 грн. Європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

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