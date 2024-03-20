Сенат Канади схвалив законопроєкт в останньому читанні. Про це йдеться на сторінці Сенату Канади у Х.
Канада затвердила оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Як зазначено на сайті Сенату, у Палаті громад угода пройшла перше читання 17 жовтня. У Сенат законопроєкт пройшов 6 лютого 2024 року, і сьогодні він пройшов останнє читання.
Угода ще має ратифікувати Україна.
Her Excellency the @GGCanada has granted Royal Assent to Bill #C57, which will take effect once the @HoCChamber has been advised: https://t.co/ulFZAdw97l#SenCA #CdnPoli pic.twitter.com/ohS4rhrCGP— Senate of Canada (@SenateCA) March 19, 2024
Читайте: Україна та Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю
Угода про вільну торгівлю
Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою була укладена ще у 2017 році та дозволяла країнам скасувати чи знизити мита на більшість товарних позицій.
У вересні минулого року під час візиту до Оттави президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену угоду, яка охоплює тепер не лише торгівлю товарами, а й послугами, інвестиціями та телекомунікаціями.
Коментарі