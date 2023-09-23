Україна та Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю

Президент України Володимир Зеленський та канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Зазначається, що документ допомагатиме створенню нового сприятливого клімату для економічних відносин між двома країнами, для розвитку торгівлі товарами та послугами, інвестицій, формування розвинутої конкурентоспроможної ринкової економіки відповідно до національних пріоритетів, розвитку її ключових галузей, здійснення системних реформ та підвищення загального добробуту населення.

За даними Укрінформ, до розширеної угоди включені додаткові позиції стосовно лібералізації інвестицій і торгівлі, зокрема експорту послуг. Також передбачено розширення дії угоди на товари, які мають складові з Євросоюзу, Британії та Ізраїлю.

Також у присутності Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо підписано Меморандум про співпрацю між ПрАТ «Укргідроенерго» та канадською «Ейкон Констракшн Глобал Сервісес Інкорпорейтед» щодо співпраці в будівництві гідроелектростанцій в Україні.

Документ передбачає опрацювання можливої участі канадської AECON в будівництві Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС.

Меморандум скріпили підписами генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота та засновник і голова «Ейкон Груп Інкорпорейтед» Джон М. Бек.