Danone продає бізнес в росії

Французький виробник харчів на напоїв Danone повідомив 17 травня про закриття угоди з продажу російського бізнесу компанії ТОВ «Вамін Р». Про це повідомляє The Moscow Times.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У березні Danone повідомляла, що отримала від регулятивних органів необхідні дозволи для продажу бізнесу з виробництва основних молочних та рослинних продуктів у росії.

Загальний збиток, зазначений Danone у своїй звітності, становить 1,2 млрд євро ($1,3 млрд).

Компанія розпочала передачу свого бізнесу в росії у жовтні 2022 року. До цього компанія виключала вихід з російського ринку. Претендентами на купівлю активів Danone у різний час були російські, арабські та китайські компанії.