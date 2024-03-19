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19 березня 2024, 19:25

Один з провідних девелоперів в Україні Arricano викуповує акції у Dragon Capital

Arricano Real Estate PLC (Кіпр) і Dragon Capital досягли домовленості, згідно з якою Arricano викуповує свої акції, метою угоди є введення в компанію нового американського інвестора. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на пресслужбу компанії.

Arricano Real Estate PLC (Кіпр) і Dragon Capital досягли домовленості, згідно з якою Arricano викуповує свої акції, метою угоди є введення в компанію нового американського інвестора.

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Arricano спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: «РайON» і «Проспект» у Києві, «Сонячна галерея» у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також здійснює будівництво київського ТРК Lukianivka.

Згідно зі звітом, за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер, який збільшив свій пакет до 70,86% з 15,92% після того, як його батько Хіллар Тедер передав йому свою частку.

Акції Arricano були розміщені на Лондонській фондовій біржі 2013 року і виключені з лістингу через війну. Окрім Dragon Capital, Arricano залучав іноземні інвестиції від різних авторитетних міжнародних інвестиційних банків, включно з Goldman Sachs і клієнтів Morgan Stanley.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Abramon
Abramon
19 березня 2024, 19:37
#
Ну, компанії з Кіпру це «серйозні» інвестори. Хоча в Україну останні 20 років переважно й інвестували кіпрські офшори з кінцевими бенефіціарами українцями або кацапами.
Dragon Capital змінив назву на Arricano Real Estate PLC
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