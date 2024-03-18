Підписано Меморандум про співпрацю між ПУМБ та ДТЕУ

Ініціатива, спрямована на створення партнерства між ПУМБ та ДТЕУ, має на меті забезпечити студентів необхідними практичними навичками роботи в одному з найбільших банків України. Партнерство буде вигідним для всіх сторін: студентів, які отримають цінний досвід; університету, який покращить якість освіти; і, звичайно ж, для ПУМБ, який зможе залучити свіжі ідеї та таланти. Також, Меморандум відкриває двері для ефективного стажування студентів та обміну досвідом — співробітники банку будуть проводити гостьові лекції для студентів ВНЗ.

За словами Дмитра Поліщука, заступника голови правління ПУМБ, банківська та фінтех індустрії постійно шукають нові обличчя зі свіжими ідеями та знаннями: «Молоді спеціалісти — це не лише майбутнє цієї галузі, а й ключ до її інноваційного розвитку. ПУМБ завжди ставиться до пошуку молодих талантів серйозно. Ми визнаємо, що найкращий спосіб навчитися — це отримати практичний досвід від провідних фахівців. Саме тому раді оголосити про наше нове партнерство з одним з найкращих українських вишів. ПУМБ є системно важливим банком ми готові ділитися своїм досвідом та знаннями з молодими талантами, навчати їх та допомогати, розповідаючі про переваги всеКАРТА та можливості та застосунку ПУМБ Оnline «.

ПУМБ завжди відкритий до інновацій та готовий підтримати талановиту молодь.