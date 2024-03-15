Головне за тиждень: Ставка НБУ, обвал біткоїна та угода з ЄС на 6 млрд євро

Українські банки намагаються пожвавити кредитування, особливо роздрібне: менеджери обдзвонюють людей та ФОПів, пропонуючи кредити за різними програмами. На фоні зниження попиту з боку великих підприємств, саме кредитування населення стане пріоритетом для багатьох банків у 2024 році. «Мінфін» опитав фінансистів та з'ясував їхні кредитні плани на 2024 рік.

НБУ підняв офіційний курс долара на новий максимум

Національний банк України встановив на 18 березня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,7998 грн/$ — нове максимальне значення. Порівняно з попереднім банківським днем (15 березня) НБУ знизив курс гривні на 11 копійок.

Біткоїн різко обвалився після історичного рекорду

В п’ятницю, 15 березня, курс першої криптовалюти різко пішов вниз. Ще вчора він був на рівні вище $73 000, а сьогодні вранці коливається біля $67 500. За добу актив упав на 7,72%. Варто зазначити, що падіння біткоїна відбулося після того, як він досяг максимуму в $73 803, встановивши новий рекорд четвертий день поспіль.

Нацбанк знизив облікову ставку до 14,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до рівня 14,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Як інвестори борються проти виходу Kernel із Варшавської біржі та чому це важливо

Приблизно рік тому одна з найбільших аграрних компаній України Kernel оголосила про плани делістингу своїх акцій із Варшавської біржі. Близько половини міноритаріїв швидко погодились продати свої акції за запропоновану ціну. Однак частина акціонерів намагаються зупинити делістинг через суд. У чому полягає їхня позиція і як довго може тривати розгляд справи, розбирався «Мінфін».

НБУ знизив ставку за тримісячними депсертифікатами та за кредитами рефінансування

НБУ знижує ставку за тримісячними депозитними сертифікатами на 1,5 в. п. — до 17,5%. Крім того, НБУ зменшує ставку за кредитами рефінансування на 1,5 в. п. — до 19,5%. Ставка за ДС овернайт і надалі відповідатиме рівню облікової ставки.

Депутати проти блокування рахунків ухилянтів: як це вплине на депозитну статистику

Відтік вкладів населення з банків припинився. Це означає, що великі банки й надалі можуть різати дохідність депозитів, що вони й роблять. За два тижні відразу 4 фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн зменшили заробітки своїх приватних вкладників. Всі актуальні пропозиції для фізосіб від великих банків — у нашому свіжому депозитному огляді.

Україна підписала угоду з ЄС про отримання 6 млрд євро допомоги