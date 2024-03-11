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11 березня 2024, 12:28

S&P спрогнозувало, яким буде курс долара до гривні до кінця року

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курс долара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного — до 43,89 грн/долар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на S&P Global Ratings.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курс долара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного — до 43,89 грн/долар.
Фото:depositphotos

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Прогноз S&P

Згідно з базовим сценарієм агентство, уряд України та НБУ збережуть свій адміністративний потенціал навіть перед серйозними військовими загрозами.

За прогнозом, економічне зростання України продовжиться у 2024 році завдяки розширенню внутрішнього попиту та подальшому відновленню морського експорту, проте воно знизиться до 3,9% із приблизно 5,5% минулого року через ефект високої бази, створеного сильним сільськогосподарським сезоном.

«За відсутності значної ескалації війни ми прогнозуємо, що економіка України зросте в середньому приблизно на 4−5% у середньостроковій перспективі, але відновлення до довоєнного рівня малоймовірне в найближчому майбутньому», — йдеться у повідомленні.

Читайте: Прогноз курсу на тиждень: на що звернути особливу увагу, щоб не втратити гроші

Війна

S&P зазначає, що війни з росією продовжують формувати макроекономічні перспективи України.

«Неясно, як може розвиватися війна, але ми вважаємо, що військовий глухий кут без будь-яких серйозних змін на лінії фронту залишається найбільш ймовірним сценарієм, оскільки обидві сторони миряться із затяжною війною. Перспективи будь-якого мирного плану, досягнутого шляхом переговорів, здаються малоймовірними. результаті ми припускаємо, що активна фаза війни триватиме до кінця цього року, а, найімовірніше, і далі», — йдеться у повідомленні.

Агентство зазначає, що російські війська окупували близько 15% території України, на які припадає близько 8−9% її довоєнного ВВП, 14% промислового та 10% сільськогосподарського виробництва. Майже третину населення України було переміщено, а близько 15% залишили країну і тепер є біженцями, які проживають переважно у ЄС.

Читайте: S&P прогнозує, що ріст ВВП України уповільниться цьогоріч до 3,9%

Прогнози курсу

Нагадаємо, фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.

За інформацією НБУ, населення України у січні 2024 року погіршило очікування за курсом до 40,13 грн/долар порівняно із груднем (39,75 грн/долар).

Крім того, банкіри в січні очікували на курс на рівні 41,31 грн/долар, а фінансові аналітики — 40,29 грн/долар.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Саша Ник
Саша Ник
11 березня 2024, 13:29
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