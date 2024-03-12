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12 березня 2024, 13:47

ЄС в липні може передати Україні перші прибутки із заморожених активів рф — Financial Times

Європейська комісія прагне прискорити затвердження механізму, який дозволить використовувати прибутки від заморожених суверенних активів росії, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у 2−3 млрд євро. Про це повідомляє Financial Times, пише «Європейська правда».

Європейська комісія прагне прискорити затвердження механізму, який дозволить використовувати прибутки від заморожених суверенних активів росії, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у 2−3 млрд євро.
Фото: pixabay.com

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Співрозмовники FT стверджують, що Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених у депозитарії Euroclear російських активів (їхня вартість оцінюється у 190 млрд євро), починаючи з лютого 2024 року.

Згідно з проєктом внутрішньої пропозиції Єврокомісії, ЄС може привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених у Euroclear російських активів, і перерахувати їх до бюджету ЄС.

Далі ці гроші виплачувалися б щоквартально або двічі на рік і «могли б бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей».

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Цей механізм не застосовуватиметься до майже 4 млрд євро, які вже накопичились у Euroclear від використання заморожених активів рф. Їх, ідеться в публікації, планують використати насамперед для покриття судових витрат, пов'язаних із позовами росії проти ЄС.

Пропозиція, яка має бути готова до саміту ЄС наступного тижня, ще потребує остаточного схвалення Єврокомісії та підтримки країн-членів ЄС, нагадує FT.

У разі схвалення перший транш із прибутків від заморожених російських активів може бути виділений вже в липні. За словами джерел FT, залежно від відсоткових ставок, він може становити від 2 до 3 млрд євро.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що будь-який план щодо конфіскації або монетизації близько $282 млрд заморожених російських активів на користь Україні не можна розглядати як заміну терміново необхідної допомоги, яку затримали в Конгресі.

Джерело: Мінфін
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