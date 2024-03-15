НБУ підняв офіційний курс долара на новий максимум

Національний банк України встановив на 18 березня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,7998 грн/$ — нове максимальне значення. Порівняно з попереднім банківським днем (15 березня) НБУ знизив курс гривні на 11 копійок.

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Варто зазначити, що попередній максимум курсу гривні до долара було зафіксовано у четвер, 14 березня — 38,7878 грн/$.

НБУ на 18 березня встановив офіційний курс євро на рівні 42,24 грн. Європейська валюта подешевшала на 4 копійки.

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