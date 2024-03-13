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13 березня 2024, 8:40

Україна підписала угоду з ЄС про отримання 6 млрд євро допомоги

Україна та Європейський Союз підписали угоду щодо перехідного фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів — 6 млрд євро. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Україна та Європейський Союз підписали угоду щодо перехідного фінансування для України.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Очікується, що перший платіж обсягом 4,5 млрд євро надійде до Державного бюджету України вже у березні.

Решту з цієї суми — 1,5 млрд євро — Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською Комісією виконаних індикаторів.

«У рамках механізму перехідного фінансування Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо», — повідомили в Мінфіні.

Після затвердження Плану України для Ukraine Facility, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано 1,9 млрд євро безумовного фінансування.

Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

«Разом з європейськими партнерами ми закінчуємо підготовку Плану для Ukraine Facility та готуємось до повноцінного запуску програми. Ми досягли значного прогресу. Підписання Угоди дозволить розпочати фінансування ще до офіційного затвердження Плану і забезпечить 6 млрд євро для покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо

50 млрд євро у межах Ukraine Facility буде спрямовано на бюджетну підтримку (38,27 млрд євро), інвестиційний фонд (6,97 млрд євро), технічну та адміністративну підтримку (4,76 млрд євро).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+88
w33
w33
13 березня 2024, 9:03
#
Все зрозуміло, качнули трохи курс вверх, а теперь після отримння 6 млрд євро у березні вниз до 37
+
+14
TAN72
TAN72
13 березня 2024, 11:08
#
Мечтатель.
+
+29
bonv
bonv
13 березня 2024, 11:17
#
У березні 4,5 млрд на проїдання. 1,5 млрд очікують в квітні - теж на проїдання.
Про які 37 ти глаголиш?:))))
+
0
w33
w33
13 березня 2024, 11:49
#
В кінці березня буде близько 42 млдр резервів — асолютний рекорд за всі часи незалежності, аграрії весною більше валюти продають, тому 36 вже скоро
+
+15
veritas69
veritas69
13 березня 2024, 10:33
#
Так написано, наче могла не підписати, але вмовили
+
0
TAN72
TAN72
13 березня 2024, 11:07
#
Ещё бы написали какие индикаторы мы должны выполнить за это бабло.
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