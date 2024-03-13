Україна підписала угоду з ЄС про отримання 6 млрд євро допомоги

Що відомо

Очікується, що перший платіж обсягом 4,5 млрд євро надійде до Державного бюджету України вже у березні.

Решту з цієї суми — 1,5 млрд євро — Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською Комісією виконаних індикаторів.

«У рамках механізму перехідного фінансування Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо», — повідомили в Мінфіні.

Після затвердження Плану України для Ukraine Facility, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано 1,9 млрд євро безумовного фінансування.

Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

«Разом з європейськими партнерами ми закінчуємо підготовку Плану для Ukraine Facility та готуємось до повноцінного запуску програми. Ми досягли значного прогресу. Підписання Угоди дозволить розпочати фінансування ще до офіційного затвердження Плану і забезпечить 6 млрд євро для покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо

50 млрд євро у межах Ukraine Facility буде спрямовано на бюджетну підтримку (38,27 млрд євро), інвестиційний фонд (6,97 млрд євро), технічну та адміністративну підтримку (4,76 млрд євро).