Сенсації немає: Гетманцев пояснив зниження кредитного рейтингу України

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 березня 2024, 10:14

Сенсації немає: Гетманцев пояснив зниження кредитного рейтингу України

Зниження довгострокового суверенного кредитного рейтингу і рейтингу емітента в іноземній валюті України з «CCC» до «CC» — не є сенсацією. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Зниження довгострокового суверенного кредитного рейтингу і рейтингу емітента в іноземній валюті України з «CCC» до «CC» — не є сенсацією.
Фото: ukrinform.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Без сенсації

За шкалою агентства рейтинг знижено до категорії «дефолт емітента ще не відбувся, але майже невідворотній».

«Насправді тут немає сенсації. Україна (Міністерство фінансів) готується до продовження реструктуризації комерційного зовнішнього держборгу (перед власниками єврооблігацій, ВВП-варантів), переговори про що мають бути завершені до серпня 2024 року, — зазначив Гетманцев.

За його словами, за критеріями рейтингових агентств операції реструктуризації (відстрочення виплат) підпадають під угоди щодо обміну проблемного боргу, тому до них застосовується визначення дефолту.

Читайте: S&P знизило рейтинг України в інвалюті й прогнозує дефолт за зовнішніми боргами

Зниження неминуче

«Відповідно напередодні переговорів рейтингові агентства почнуть знижувати суверенний кредитний рейтинг України та наші рейтинги в іноземній валюті до останнього перед-дефолтного рівня, що першим власне і зробив S&P. Найближчим часом за ним підуть інші агентства (Fitch, Moody's).

Напередодні домовленостей або за фактом домовленостей рейтинги буде знижено до рівня вибіркового/обмеженого дефолту. Така сама ситуація була і в 2022 році, коли було проведено першу реструктуризацію зовнішнього комерційного держборгу.

Після юридичного завершення процедури обміну та набуття чинності нових умов щодо реструктуризованих випусків можна очікувати на певне підвищення суверенного кредитного рейтингу України та рейтингу в іноземній валюті", — пояснив голова Податкового комітету.

За його словами, це базовий сценарій, що підкріплюється програмою EFF із МВФ.

Нагадаємо

За цим сценарієм у грудні Україна провела успішну боргову реструктуризацію, зафіксувавши відстрочку в обслуговуванні і погашенні зовнішнього держборгу перед країнами G-7 та Паризьким клубом до березня 2027 року. Реструктуризація боргу перед зовнішніми комерційними кредиторами також передбачена «парасолькою» програми EFF.

Отже, з великою ймовірністю вона також буде досягнута. Проте говорити про умови реструктуризації наразі зарано, тому що для її проведення потрібна згода не менше 75% власників відповідних цінних паперів. Будь-які домисли щодо боргової реструктуризації на даному етапі - чиста спекуляція.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+127
bonv
bonv
11 березня 2024, 10:33
#
Спочатку розказують, що гірше точно не буде, а тепер пояснюють чому стало гірше.
+
+135
bonv
bonv
11 березня 2024, 10:34
#
За крок від дефолту за зовнішніми боргами… Гірше ж точно не буде? ©
+
+15
Rubi0
Rubi0
11 березня 2024, 10:57
#
Може бути «Куля в лоб так куля в лоб» .
+
+60
bonv
bonv
11 березня 2024, 11:03
#
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю … А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
+
+36
Strain
Strain
11 березня 2024, 11:25
#
Все уже поняли, что команда Зеленского это низкоквалифицированные кадры которые не видят дальше своего носа.
Глядя на всю эту картину не удивительно, что из пепла начал возрождаться Яценюк. Уже на передачах тусит разных. А там глядишь и Яресько с Гонтаревой подтянутся.
Кто-то должен спасать нашу страну от бездарей.

А я напомню, что Яценюк был единственный политик которых хотел построить стену. И хотя она стала мемом, но точно видно, что Яценюк четко понимал что рф не остановится в 2014.
+
+30
Riojas
Riojas
11 березня 2024, 13:10
#
Яценюк четко понимал что рф не остановится в 2014, поэтому уехал жить в США, выступать на передачах и жить спокойной жизнью. А кулю в лоб будет получать мобилизованный Тарас.
+
0
Oligarh
Oligarh
11 березня 2024, 13:18
#
Ахахахахах, что??? что ты несешь??? ахахах какой яйцеголовый? не, эти люди ничему не научатся… их будут и в хвост и в гриву, но они все равно буду кричать «прийди мессия (яйцеголовый) помоги нам»
+
0
Philip92
Philip92
11 березня 2024, 11:25
#
С удивлением вот прочитал что наш дефолт по еврооблигациям оказывается имеет статус преддефолтного
+
0
Аліна Герасимова
Аліна Герасимова
11 березня 2024, 11:38
#
Нехай нам віддають заморожені активи рашки для погашення кредитів. Мені здається все просто!
+
0
Mini Mi
Mini Mi
11 березня 2024, 13:13
#
Угу, а ещё можно принять в нато и война кончится. Но вот в чем соль — «партнёрам» не нужно чтобы она кончалась
+
0
Oligarh
Oligarh
11 березня 2024, 13:20
#
Ага, бегут аж спотыкаясь…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
11 березня 2024, 13:14
#
Ну еще б була. Если Америка таки не даст денег до прихода Трампа, то дефолт это реальность.
+
0
Death
Death
11 березня 2024, 13:22
#
Ой.а как так то? А где фанатики что нам ЗВР еще лет на 5 хватит палить баксы из резервов, тем более что Европа нам еще насыпит? Что уже 5 лет прошло? Быстро как-то.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Death, Саша Ник и 40 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами