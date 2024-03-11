Сенсації немає: Гетманцев пояснив зниження кредитного рейтингу України

Зниження довгострокового суверенного кредитного рейтингу і рейтингу емітента в іноземній валюті України з «CCC» до «CC» — не є сенсацією. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

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Без сенсації

За шкалою агентства рейтинг знижено до категорії «дефолт емітента ще не відбувся, але майже невідворотній».

«Насправді тут немає сенсації. Україна (Міністерство фінансів) готується до продовження реструктуризації комерційного зовнішнього держборгу (перед власниками єврооблігацій, ВВП-варантів), переговори про що мають бути завершені до серпня 2024 року, — зазначив Гетманцев.

За його словами, за критеріями рейтингових агентств операції реструктуризації (відстрочення виплат) підпадають під угоди щодо обміну проблемного боргу, тому до них застосовується визначення дефолту.

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Зниження неминуче

«Відповідно напередодні переговорів рейтингові агентства почнуть знижувати суверенний кредитний рейтинг України та наші рейтинги в іноземній валюті до останнього перед-дефолтного рівня, що першим власне і зробив S&P. Найближчим часом за ним підуть інші агентства (Fitch, Moody's).

Напередодні домовленостей або за фактом домовленостей рейтинги буде знижено до рівня вибіркового/обмеженого дефолту. Така сама ситуація була і в 2022 році, коли було проведено першу реструктуризацію зовнішнього комерційного держборгу.

Після юридичного завершення процедури обміну та набуття чинності нових умов щодо реструктуризованих випусків можна очікувати на певне підвищення суверенного кредитного рейтингу України та рейтингу в іноземній валюті", — пояснив голова Податкового комітету.

За його словами, це базовий сценарій, що підкріплюється програмою EFF із МВФ.

Нагадаємо

За цим сценарієм у грудні Україна провела успішну боргову реструктуризацію, зафіксувавши відстрочку в обслуговуванні і погашенні зовнішнього держборгу перед країнами G-7 та Паризьким клубом до березня 2027 року. Реструктуризація боргу перед зовнішніми комерційними кредиторами також передбачена «парасолькою» програми EFF.

Отже, з великою ймовірністю вона також буде досягнута. Проте говорити про умови реструктуризації наразі зарано, тому що для її проведення потрібна згода не менше 75% власників відповідних цінних паперів. Будь-які домисли щодо боргової реструктуризації на даному етапі - чиста спекуляція.