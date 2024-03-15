Бронювання від мобілізації. НКЦПФР ухвалила перелік критично важливих інвесткомпаній

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) визнала критично важливими для економіки низку компаній, які отримають право претендувати на бронювання співробітників від мобілізації. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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За даними НКЦПФР, ці компанії включені до переліку критично важливих, бо вони відповідають визначеним раніше самою Нацкомісією вимогам.

Хто увійшов до переліку

Зокрема, до переліку увійшли:

«Національний депозитарій України»;

«Універ Капітал»;

«Менеджмент Треже Трейдінг Лімітид»;

КУА «АПФ «Апінвест»;

КУА «Універ Менеджмент»;

КУА «Діамант Інвест Менеджмент»;

КУА «Клевер Кепітал»;

КУА «Актив».

Раніше, в лютому, такий статус від НКЦПФР також отримали компанії:

«БТС Брокер»;

«Інвестиційний капітал України» (ICU);

«Драгон Капітал»;

«Торговець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива» (ТЦП «ПГІ»).

Крім того, аналогічне рішення ухвалено щодо державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку» як поки що єдиного на ринку підприємства, що здійснює діяльність із надання інформаційних послуг.