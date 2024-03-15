Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) визнала критично важливими для економіки низку компаній, які отримають право претендувати на бронювання співробітників від мобілізації. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
15 березня 2024, 18:39
Бронювання від мобілізації. НКЦПФР ухвалила перелік критично важливих інвесткомпаній
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За даними НКЦПФР, ці компанії включені до переліку критично важливих, бо вони відповідають визначеним раніше самою Нацкомісією вимогам.
Хто увійшов до переліку
Зокрема, до переліку увійшли:
- «Національний депозитарій України»;
- «Універ Капітал»;
- «Менеджмент Треже Трейдінг Лімітид»;
- КУА «АПФ «Апінвест»;
- КУА «Універ Менеджмент»;
- КУА «Діамант Інвест Менеджмент»;
- КУА «Клевер Кепітал»;
- КУА «Актив».
Раніше, в лютому, такий статус від НКЦПФР також отримали компанії:
- «БТС Брокер»;
- «Інвестиційний капітал України» (ICU);
- «Драгон Капітал»;
- «Торговець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива» (ТЦП «ПГІ»).
Крім того, аналогічне рішення ухвалено щодо державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку» як поки що єдиного на ринку підприємства, що здійснює діяльність із надання інформаційних послуг.
Джерело: Мінфін
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