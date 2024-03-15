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15 березня 2024, 18:39

Бронювання від мобілізації. НКЦПФР ухвалила перелік критично важливих інвесткомпаній

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) визнала критично важливими для економіки низку компаній, які отримають право претендувати на бронювання співробітників від мобілізації. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) визнала критично важливими для економіки низку компаній, які отримають право претендувати на бронювання співробітників від мобілізації.
Фото: nssmc.gov.ua

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За даними НКЦПФР, ці компанії включені до переліку критично важливих, бо вони відповідають визначеним раніше самою Нацкомісією вимогам.

Хто увійшов до переліку

Зокрема, до переліку увійшли:

  • «Національний депозитарій України»;
  • «Універ Капітал»;
  • «Менеджмент Треже Трейдінг Лімітид»;
  • КУА «АПФ «Апінвест»;
  • КУА «Універ Менеджмент»;
  • КУА «Діамант Інвест Менеджмент»;
  • КУА «Клевер Кепітал»;
  • КУА «Актив».

Раніше, в лютому, такий статус від НКЦПФР також отримали компанії:

  • «БТС Брокер»;
  • «Інвестиційний капітал України» (ICU);
  • «Драгон Капітал»;
  • «Торговець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива» (ТЦП «ПГІ»).

Крім того, аналогічне рішення ухвалено щодо державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку» як поки що єдиного на ринку підприємства, що здійснює діяльність із надання інформаційних послуг.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Nikita1984
Nikita1984
15 березня 2024, 19:37
#
При таком раскладе в Киеве 90% все критически важные.
Мобилизация для регионов
+
+12
Dmitrik7
Dmitrik7
15 березня 2024, 20:52
#
Война это для бедных ©
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