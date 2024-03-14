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14 березня 2024, 8:40

У ЄС схвалили збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро

Комітет постійних представників у Європейському Союзі підтримав збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро — з нього фінансуються постачання зброї Україні. Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Комітет постійних представників у Європейському Союзі підтримав збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро — з нього фінансуються постачання зброї Україні.
Фото: slovoidilo.ua

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«Послання чітке: ми підтримаємо Україну усіма можливими засобами для її перемоги», — наголосив він.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу представило країнам-членам пропозицію оновити фонд, який надає військову підтримку Україні, оскільки ЄС переходить від надсилання зброї з існуючих запасів до закупівлі нових.

У документі йшлося про умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 млрд євро, про який уряди ЄС не змогли домовитися.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+1
yjcjd1977
yjcjd1977
14 березня 2024, 9:24
#
Фонд мира надо только переименовать в Фонд Войны , а то ухо режет , и так правильнее будет .
+
0
Vol88
Vol88
14 березня 2024, 11:02
#
Нажертись Відкатів на останок все не можуть Ярди течуть і всі в Офішори 🤡
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