У ЄС схвалили збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро

Комітет постійних представників у Європейському Союзі підтримав збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро — з нього фінансуються постачання зброї Україні. Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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«Послання чітке: ми підтримаємо Україну усіма можливими засобами для її перемоги», — наголосив він.

We made it: #Coreper agreed on the #UkraineAssistanceFund.



The Fund will allow us to step up our military support to #Ukraine with another €5 billion.



The message is clear: we will support #Ukraine with whatever it takes to prevail.#EuropeanPeaceFacility — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2024

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу представило країнам-членам пропозицію оновити фонд, який надає військову підтримку Україні, оскільки ЄС переходить від надсилання зброї з існуючих запасів до закупівлі нових.

У документі йшлося про умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 млрд євро, про який уряди ЄС не змогли домовитися.