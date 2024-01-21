Зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу представило країнам-членам пропозицію оновити фонд, який надає військову підтримку Україні, оскільки ЄС переходить від надсилання зброї з існуючих запасів до закупівлі нових. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на відповідний документ.
ЄС пропонує реформувати Фонд військової допомоги Україні на 5 мільярдів євро — Bloomberg
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У документі викладаються умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 млрд євро, про який уряди ЄС не змогли домовитися.
Відповідно до поточного механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру (EPF), країни-члени отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів збільшувався, але рішення про виділення та виплату коштів потребують одностайної підтримки.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну було схвалено 7 пакетів фінансової допомоги на загальну суму 3,5 млрд євро, а також 2 млрд євро на постачання боєприпасів.
Країни-члени сперечалися щодо ставок відшкодування та використання механізму для компенсації закупівель. Крім того, Угорщина заблокувала восьмий транш фінансування для компенсації країнам ЄС за поставки зброї Україні.
Дипломатичні представники кількох країн, у тому числі Німеччини, на зустрічі в середу припустили, що Європейський фонд миру у тому вигляді, в якому він створений, стає менш ефективним, оскільки в майбутньому більше поставок буде здійснюватися за рахунок новопридбаної зброї, а не з наявних запасів.
Інші країни-члени воліли б, щоб фонд допомоги був включений у Європейський фонд миру. Деякі країни хочуть продовжити дію поточного механізму.
Що пропонують в ЄС
Пропозиція спрямована на узгодження різних позицій шляхом зміни управління фондом. Це включатиме фіксацію ставок відшкодування та надання більш високого бонусу за спільні ініціативи між європейською та українською промисловістю.
Зокрема в проєкті йдеться й про те, що відшкодування за поставки зі складів та односторонні закупівлі будуть поступово скасовані.
Фонд матиме два основних напрямки:
- надання летальної та нелетальної підтримки Україні шляхом спільних закупівель через європейську промисловість;
- продовження тренувань та оснащення українських військ.
Планується, що фонд задовольнятиме найбільш нагальні потреби України в артилерії, боєприпасах, БПЛА, а також засобах ППО. Зокрема мова йде й про нелетальну допомогу — розмінування, військово-медичне забезпечення та кібербезпеку.
Також зазначається, що залучення неєвропейського озброєння та послуг до роботи ЄС з підготовки та оснащення українських військ має розглядатися в кожному конкретному випадку.
Коментарі - 2
На деле нужно внимательно читать статьи ниже и особенно почему Германия блокирует выделение оружия через EPF. ФРГ было крупнейшим военным донором Украины из ЕС во время войны. Хотя экономика Франции близка к Германии, но по факту Макрон прислал нам оружия менее чем на 300 миллионов евро, т. е. скорее символически. Немцы же прислали оружия на несколько миллиардов евро и по факту у них Бундесвер уже вошел в стадию разоружения. Нет у них уже больше оружия отправки на Украину, его нужно производить. Однако EPF не финансирует производство оружия для Украины. Поэтому даже если немцы хотят послать современное ПВО Украине, то производство всех этих IRISок в реале за счет Германии целиком. Макрон же наоборот хочет послать разный металлолом в Украину, у него там есть музейные САУ типа AUF1 производства 1970х. На место их он может заказать Цезарей, но уже французской армии.
Вся эта грызня на 5 ярдов смотрится особенно херово на фоне 100 ярдов военных расходов Путина в его бюджете на 2024й. Без США вряд ли ЕС потянет войну, будем честны.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024−01−19/eu-proposes-revamp-of-5-billion-ukraine-military-aid-fund
https://www.dw.com/en/how-germany-fudges-the-math-on-nato-and-ukraine/a-68038674