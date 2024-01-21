ЄС пропонує реформувати Фонд військової допомоги Україні на 5 мільярдів євро — Bloomberg

Зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу представило країнам-членам пропозицію оновити фонд, який надає військову підтримку Україні, оскільки ЄС переходить від надсилання зброї з існуючих запасів до закупівлі нових. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на відповідний документ.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У документі викладаються умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 млрд євро, про який уряди ЄС не змогли домовитися.

Відповідно до поточного механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру (EPF), країни-члени отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів збільшувався, але рішення про виділення та виплату коштів потребують одностайної підтримки.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну було схвалено 7 пакетів фінансової допомоги на загальну суму 3,5 млрд євро, а також 2 млрд євро на постачання боєприпасів.

Країни-члени сперечалися щодо ставок відшкодування та використання механізму для компенсації закупівель. Крім того, Угорщина заблокувала восьмий транш фінансування для компенсації країнам ЄС за поставки зброї Україні.

Дипломатичні представники кількох країн, у тому числі Німеччини, на зустрічі в середу припустили, що Європейський фонд миру у тому вигляді, в якому він створений, стає менш ефективним, оскільки в майбутньому більше поставок буде здійснюватися за рахунок новопридбаної зброї, а не з наявних запасів.

Інші країни-члени воліли б, щоб фонд допомоги був включений у Європейський фонд миру. Деякі країни хочуть продовжити дію поточного механізму.

Що пропонують в ЄС

Пропозиція спрямована на узгодження різних позицій шляхом зміни управління фондом. Це включатиме фіксацію ставок відшкодування та надання більш високого бонусу за спільні ініціативи між європейською та українською промисловістю.

Зокрема в проєкті йдеться й про те, що відшкодування за поставки зі складів та односторонні закупівлі будуть поступово скасовані.

Фонд матиме два основних напрямки:

надання летальної та нелетальної підтримки Україні шляхом спільних закупівель через європейську промисловість;

продовження тренувань та оснащення українських військ.

Планується, що фонд задовольнятиме найбільш нагальні потреби України в артилерії, боєприпасах, БПЛА, а також засобах ППО. Зокрема мова йде й про нелетальну допомогу — розмінування, військово-медичне забезпечення та кібербезпеку.

Також зазначається, що залучення неєвропейського озброєння та послуг до роботи ЄС з підготовки та оснащення українських військ має розглядатися в кожному конкретному випадку.