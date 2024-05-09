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9 травня 2024, 11:06

США виділили понад $190 млн на підтримку енергетики України

Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID виділило $190 мільйонів на програму «Забезпечення енергопостачання, стійкості та сталої роботи енергомереж України». Про це повідомила заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулмен.

Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID виділило $190 мільйонів на програму «Забезпечення енергопостачання, стійкості та сталої роботи енергомереж України».

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Що відомо

У межах програми організація надаватиме Україні допомогу у сфері енергетики протягом найближчих п'яти років.

За словами Коулмен, програма розрахована як на підтримку електромережі України, так і централізованого газо- та теплопостачання.

«Постійна підтримка України з боку США відображає нашу налаштованість допомогти країні забезпечити її суверенність, економічну заможність і діяльність демократичних інституцій. Програма „Securing Power, Advancing Resilience and Connectivity“ дасть змогу зберегти світло в оселях мільйонів українців, надаючи їм засоби та наснагу для того, щоб і далі захищати їхню рідну країну», — заявила Коулмен.

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«Після ухвалення минулого тижня Додаткового закону про національну безпеку Сполучені Штати також нададуть щонайменше 1,4 мільярда доларів додаткового фінансування для підтримки економічного відновлення України», — також зауважила посадовиця.

Нагадаємо

USAID з початку повномасштабного вторгнення росії виділило майже $1 мільярд на енергетичну допомогу Україні, зокрема понад $475 мільйонів екстреної підтримки за останні дві зими на відновлення енергетичної інфраструктури.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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