США виділили понад $190 млн на підтримку енергетики України

Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID виділило $190 мільйонів на програму «Забезпечення енергопостачання, стійкості та сталої роботи енергомереж України». Про це повідомила заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулмен.

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Що відомо

У межах програми організація надаватиме Україні допомогу у сфері енергетики протягом найближчих п'яти років.

За словами Коулмен, програма розрахована як на підтримку електромережі України, так і централізованого газо- та теплопостачання.

«Постійна підтримка України з боку США відображає нашу налаштованість допомогти країні забезпечити її суверенність, економічну заможність і діяльність демократичних інституцій. Програма „Securing Power, Advancing Resilience and Connectivity“ дасть змогу зберегти світло в оселях мільйонів українців, надаючи їм засоби та наснагу для того, щоб і далі захищати їхню рідну країну», — заявила Коулмен.

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