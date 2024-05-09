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9 травня 2024, 12:54

Долар домінує у світовій торгівлі та резервах — МВФ

Американський долар залишається домінуючою валютою — на його частку припадає понад 80% торгових операцій та 60% валютних резервів, зазначила перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат, пише УНН.

Американський долар залишається домінуючою валютою — на його частку припадає понад 80% торгових операцій і 60% валютних резервів, вказала перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат на заході «Геополітика та її вплив на світову торгівлю та долар» 7 травня, пише УНН.
Фото:depositphotos

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Що говорять у МВФ

«Незважаючи на зростання геополітичних ризиків, останні дані показують, що долар США залишається домінуючим. За даними SWIFT, на його частку припадає понад 80% фінансування торгівлі, ймовірно тому, що для більшості торгівлі сировинними товарами інвойси та оплата продовжують проводитися в доларах», — сказала Гопінат.

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За її словами, на частку долара «також припадає майже 60% валютних резервів, незважаючи на поступову диверсифікацію валютних резервів від долара та частково в нетрадиційні резервні валюти, такі як австралійський долар та канадський долар».

Джерело: Мінфін
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