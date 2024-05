Bybit анонсувала лістинг токена Notcoin, прогноз зростання біткоїна до $150 тисяч: що нового на ринку

Криптобіржа Bybit анонсувала лістинг токена Notcoin

Криптовалютна біржа Bybit анонсувала лістинг токена Notcoin (NOT). Він відбудеться 16 травня 2024 року о 15:00 за київським часом.

Зазначається, що депозити і виведення активу будуть доступні у мережі The Open Network.

Крім того, криптовалютна біржа OKX представила Notcoin на OKX Jumpstart. Загалом на кампанію виділено 1 283 990 271 NOT. Для участі користувачам потрібно у розділі Jumpstart помістити свої Toncoin у відповідний пул для стейкінгу. Акція триватиме з 13 по 16 травня.

Регулятор Індонезії сформував криптокомітет

Агентство з нагляду за торгівлею товарними ф’ючерсами Індонезії (Bappebti) організувало комітет з криптовалют, який займеться контролем за функціонуванням індустрії та дотриманням вимог. Про це повідомляє CoinDesk.

Цифрові активи потрапляють під юрисдикцію Bappebti, оскільки в Індонезії вони вважаються біржовим товаром.

«Оптимізація ролі Комітету має стати ключовим напрямком у реалізації поточної екосистеми криптовалют», — заявили в Bappebti.

Комітет аналізуватиме галузеві звіти, управлятиме центральною базою даних, оцінюватиме ризики інструментів і матиме право пропонувати додавання або виключення їх з лістингу.

До складу структури увійдуть представники Bappebti, різних державних міністерств, криптобірж, клірингових установ, асоціацій, науковців і фахівців-практиків.

Трамп прийматиме пожертви на передвиборчу кампанію в криптоактивах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що прийматиме пожертви на свою передвиборчу кампанію в криптоактивах. Він також пообіцяв підтримати галузь у разі своєї перемоги.

«Якщо ви не можете (зробити пожертвування в криптовалюті, — ред.), то я подбаю про те, щоб вирішити це. Чи можемо ми внести пожертвування на кампанію Трампа, використовуючи цифрові активи? Я думаю, що відповідь буде «так», — заявив політик.

Судячи з усього, цю заяву Дональд Трамп зробив у рамках зустрічі з власниками NFT з його колекції Mugshot Edition. Вона проходила на віллі політика Мар-а-Лаго у Флориді.

У Трампа запитали про те, як той планує регулювати криптовалютну галузь у разі своєї перемоги.

«Якщо криптовалютний бізнес йде зі США через ворожість, я маю намір зупинити це. Я не хочу цього. Якщо ми плануємо прийняти це (галузь, — ред.), то повинні створити такі умови, щоб вони (компанії, — ред.) залишилися», — сказав Трамп.

i asked donald trump how he’s going to keep crypto businesses in america.



sounds bullish 🇺🇸 pic.twitter.com/rvuztPmQ8P — Malcolm (33.3%) (@macdegods) May 9, 2024

Також він додав, що наразі адміністрація президента виступає проти криптосфери, а Джо Байден навіть не розуміє, про що йдеться.

Крім криптоактивів загалом, кандидат у президенти прокоментував і NFT. За його словами, він і його команда зробили цей сектор знову популярним.

Нагадаємо, що Трамп випустив кілька NFT-колекцій, включно із зазначеною вище Mugshot Edition. Вони мають високий попит. Венчурна компанія Mechanism Capital навіть відкрила позиції на NFT і токени, тематично пов’язані з Трампом.

Том Лі підтвердив прогноз для біткоїна в $150 тисяч до кінця року

Співзасновник аналітичної компанії Fundstrat Том Лі в ефірі CNBC повторив свій прогноз для першої криптовалюти. За його словами до кінця 2024 року ціна біткоїна досягне $150 000.

Експерт уперше назвав цільову позначку в січні, позначивши можливість досягнення біткоїном $500 000 у найближчі п’ять років.

У лютому Лі підтвердив прогноз. Як аргументи він назвав скорочення пропозиції активу внаслідок халвінгу та очікування пом’якшення монетарної політики ФРС.

Цього разу аналітик навів як аргумент передбачувані «покупки в травні» після розпродажу криптовалюти у квітні. Це суперечить відомій інвестиційній аксіомі «продавай у травні і йди» (sell in May and go away).

Лі також зазначив, що економіка США вже «не розпечена», тому у ФРС з’явилися можливості скоротити ключову ставку. Такий хід підтримає акції компаній з малою капіталізацією, технологічний сектор і біткоїни, упевнений експерт.

«Я думаю, що інфляція знизиться досить різко. Не знаю, коли, але десь у другому півріччі», — заявив Лі.

З цих причин у Fundstrat зберігають як базовий сценарій для біткоїна вихід на рівень $150 000 у 2024 році, зазначив він.