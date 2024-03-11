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11 березня 2024, 17:11

Reddit планує залучити $748 мільйонів при оцінці у $6,4 мільярда на майбутньому IPO

Соціальна мережа Reddit запускає довгоочікуване IPO з метою залучити $748 млн, пише Bloomberg з посиланням на дані Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.

Соціальна мережа Reddit запускає довгоочікуване IPO з метою залучити $748 млн, пише Bloomberg з посиланням на дані Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПлатформа та її інвестори планують продати 22 млн акцій за ціною від $31-$34 кожна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Платформа та її інвестори планують продати 22 млн акцій за ціною від $31-$34 кожна. Близько 15,3 млн акцій будуть продані компанією, решта — інвесторами та співробітниками.

Згідно з документами Reddit, IPO проводять Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. та Bank of America Corp.

Компанія планує торгувати своїми акціями на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом RDDT.

За даними Financial Times, ІРО дозволить оцінити компанію у $5,8−6,4 млрд, що значно нижче за $10 млрд, досягнутих Reddit під час останньої приватної оцінки у 2021 році.

Reuters також повідомляє, що Reddit націлений на оцінку до $6,4 млрд під час первинного публічного розміщення акцій.

Читайте також: Соцмережа Reddit планує провести IPO у березні

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
11 березня 2024, 17:27
#
Главное не создавать свой саб и там тему в флеере: что произошло на площади тяньаньмэнь) а то можно расстроиться, что невидимую тему в невидимом сабе- удалили :D хз какое может быть IPO с китайским медиа ресурсом
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