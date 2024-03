Reddit планує залучити $748 мільйонів при оцінці у $6,4 мільярда на майбутньому IPO

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Платформа та її інвестори планують продати 22 млн акцій за ціною від $31-$34 кожна. Близько 15,3 млн акцій будуть продані компанією, решта — інвесторами та співробітниками.

Згідно з документами Reddit, IPO проводять Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. та Bank of America Corp.

Компанія планує торгувати своїми акціями на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом RDDT.

За даними Financial Times, ІРО дозволить оцінити компанію у $5,8−6,4 млрд, що значно нижче за $10 млрд, досягнутих Reddit під час останньої приватної оцінки у 2021 році.

Reuters також повідомляє, що Reddit націлений на оцінку до $6,4 млрд під час первинного публічного розміщення акцій.

