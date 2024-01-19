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19 січня 2024, 9:54

Соцмережа Reddit планує провести IPO у березні

Cоціальна мережа Reddit збирається провести лістинг на фондовому ринку у березні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Компанія вивчає можливість виходу на IPO уже понад три роки.

Cоціальна мережа Reddit збирається провести лістинг на фондовому ринку у березні.

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Це буде перше IPO великої компанії, що займається соціальними мережами, з часів Pinterest у 2019-му. Reddit, який конфіденційно подала заявку на IPO у грудні 2021 року, планує оприлюднити заявку наприкінці лютого.

Джерела видання додали, що компанія, вартість якої в ході раунду фінансування у 2021 році була оцінена приблизно в $10 млрд, прагне продати близько 10% своїх акцій в ході IPO.

Як пише видання, рішення про те, яку оцінку IPO вона проводитиме, буде ухвалено ближче до моменту лістингу. Також джерела попередили, що плани Reddit щодо IPO можуть бути відкладені, як це траплялося в минулому.

Нагадаємо, що Reddit дуже популярна серед трейдерів й інвесторів, які неодноразово створювали штучний ажіотаж через соцмережу для росту цін на активи.

Очікується, що в 2023 році Reddit отримає трохи більше $800 млн. доходів від реклами, що на 20% більше, ніж роком раніше.

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Джерело: Мінфін
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