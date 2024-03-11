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11 березня 2024, 9:29

США пригрозили санкціями австрійському Raiffeisen за ведення бізнесу в росії

США погрожували запровадити санкції проти австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) за ведення бізнесу в росії, пише EUobserver з посиланням на пресреліз американського Мінфіну.

США погрожували запровадити санкції проти австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) за ведення бізнесу в росії, пише EUobserver з посиланням на пресреліз американського Мінфіну.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоУ документі сказано, що старший чиновник Казначейства США Ганна Морріс 7−8 березня приїжджала до Відня, щоб зустрітися з австрійським урядом та керівництвом банківської групи.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

У документі сказано, що старший чиновник Казначейства США Ганна Морріс 7−8 березня приїжджала до Відня, щоб зустрітися з австрійським урядом та керівництвом банківської групи.

Як пише EUobserver, Мінфін США попередив RBI, що група може виявитися «відрізаною від фінансової системи США», якщо «допомагатиме фінансувати російську армію».

Метою поїздки Морріс стало спонукання австрійського фінансового сектора оцінити, наскільки діяльність банку підпадає під дію американського указу про заходи проти іноземних банків у разі їхньої причетності до торгівельних угод, пов'язаних із військово-промисловим комплексом росії.

За потреби вони можуть вжити відповідних заходів «з пом'якшення наслідків», йдеться у документі Мінфіну.

У RBI заявили EUobserver, що група «принципово не коментує публічно дискусії із представниками влади».

Нагадаємо

Наприкінці 2023 року президент США Джо Байден підписав указ про заходи проти іноземних банків та інших фінансових установ, які причетні до операцій, пов'язаних із постачанням товарів для російського оборонно-промислового комплексу у сфері технологій, оборони, будівництва, аерокосмічної, обробної галузей.

Серед обмежень, які можуть бути запроваджені, — заборона на відкриття кореспондентських чи наскрізних рахунків у США, блокування майна іноземних банків у США. При анонсуванні цього указу у Білому домі припустили, що серед заходів може бути відключення банків від фінансової системи США у разі підтримки росії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
11 березня 2024, 9:37
#
Чи допоможе? Враження що працюють не просто тому що вийти складно.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 березня 2024, 10:38
#
Работают за деньги, а деньги не пахнут…

Часть украинского бизнеса с 2014 года
и до сих пор не обнулила и не
закрыла свои счета в рублях,
но постоянно кивают на австрийцев…
+
0
youknow
youknow
11 березня 2024, 11:03
#
Йшов третій рік війни…(США тільки збагнули☻)
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