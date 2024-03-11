США пригрозили санкціями австрійському Raiffeisen за ведення бізнесу в росії

США погрожували запровадити санкції проти австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) за ведення бізнесу в росії, пише EUobserver з посиланням на пресреліз американського Мінфіну.

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Що відомо

У документі сказано, що старший чиновник Казначейства США Ганна Морріс 7−8 березня приїжджала до Відня, щоб зустрітися з австрійським урядом та керівництвом банківської групи.

Як пише EUobserver, Мінфін США попередив RBI, що група може виявитися «відрізаною від фінансової системи США», якщо «допомагатиме фінансувати російську армію».

Метою поїздки Морріс стало спонукання австрійського фінансового сектора оцінити, наскільки діяльність банку підпадає під дію американського указу про заходи проти іноземних банків у разі їхньої причетності до торгівельних угод, пов'язаних із військово-промисловим комплексом росії.

За потреби вони можуть вжити відповідних заходів «з пом'якшення наслідків», йдеться у документі Мінфіну.

У RBI заявили EUobserver, що група «принципово не коментує публічно дискусії із представниками влади».

Нагадаємо

Наприкінці 2023 року президент США Джо Байден підписав указ про заходи проти іноземних банків та інших фінансових установ, які причетні до операцій, пов'язаних із постачанням товарів для російського оборонно-промислового комплексу у сфері технологій, оборони, будівництва, аерокосмічної, обробної галузей.

Серед обмежень, які можуть бути запроваджені, — заборона на відкриття кореспондентських чи наскрізних рахунків у США, блокування майна іноземних банків у США. При анонсуванні цього указу у Білому домі припустили, що серед заходів може бути відключення банків від фінансової системи США у разі підтримки росії.