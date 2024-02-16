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16 лютого 2024, 11:51

Прибутки банків суттєво зросли попри війну: хто заробив найбільше

Банки, які працюють в Україні, торік отримали 160 млрд грн прибутку. Це майже вдвічі більше, ніж у 2021 році — до початку повномасштабного вторгнення. Проте банкам доведеться сплатити податок, який складає майже половину від цих грошей. Детальну статистику опублікували на сайті «Опендатабот».

Банки, які працюють в Україні, торік отримали 160 млрд грн прибутку.
Фото: Pixabay

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Загальна статистика

За даними Нацбанку, в Україні наразі працюють 63 банка. Торік їх прибутки зросли у чотири рази (у порівнянні з 2022 роком) навіть у майже 2 рази більше, ніж до початку великої війни.

Проте чистого прибутку торік банки отримали набагато менше — лише 86,54 млрд грн. Водночас це все одно на 12% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тоді 71 банк отримав прибуток 77,53 млрд грн.

Майже половина прибутку банків мають сплатити як податок на прибуток згідно з новим законом — 46% або 73,45 млрд грн. Для порівняння, у 2021 році податок був майже у 12 разів менший: 6,37 млрд грн або 7,6% від прибутку.

Загалом, лише 7 банків з 63 закінчили 2023 рік зі збитками у розмірі 245 млн грн.

Ось так виглядає ТОП-10 найприбутковіших банків у 2023 році:

Державні банки

63% від загального прибутку усіх банків припадає на 5 державних банків — 54,71 млрд грн. Приват стабільно лідирує за прибутком серед усіх українських банків: 37,76 млрд грн за 2023 рік. Це на 8% більше, ніж у 2021.

Тим часом Ощадбанк торік зміг збільшити свій прибуток у 4 рази та отримав 4,75 млрд грн чистого прибутку. Також до державних банків додався Сенс банк, націоналізований у 2023 році.

Іноземні банки

14 банків з іноземним капіталом заробили 22,43 млрд грн. До порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення майже стільки ж заробили 20 банків цієї групи.

Лідером за прибутком торік став Райффайзен: 4,78 млрд грн. Разом з Укрсиббанком, який майже утричі збільшив свій заробіток порівняно з 2021 роком, вони отримали 40% прибутку усієї групи.

Більшість іноземних банків змогли збільшити свої прибутки торік у порівнянні до 2021 року. Найбільший приріст показав Дойче банк: аж у 18 разів.

Приватний капітал

За результатами року найгірше йдуть справи у приватних банків. Торік 44 банки з приватним капіталом отримали 9,4 млрд грн прибутку. Це на 25% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Майже 2/3 від сукупного прибутку цієї групи припадає на 2 банки: ПУМБ, який є лідером групи — 3,95 млрд грн, що на 5% менше, ніж у 2021 році, та Універсал банк (Монобанк) — прибуток якого зменшився в 1,6 раза до того ж 2021.

Читайте також: Вчетверо вище: у 2023 році прибуток банківського сектору сягнув 86,5 млрд грн

Джерело: Мінфін
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