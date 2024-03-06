Розмір заборгованості з транспортного податку доходить до 100 млн грн — ДПС

Станом на 1 січня 2024 року загальна сума податкового боргу з транспортного податку становила 95,97 млн грн, повідомив «Мінфіну» директор Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби Олександр Корчовний.

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Хто найбільше заборгував

Більшість заборгованості посідає населення, структура така:

90,8 млн грн — борг фізосіб;

5,1 млн грн — борг юросіб.

Водночас в офіційній відповіді «Мінфіну» ДПС повідомила, що у 2023 році 2 496 юросіб подали податкові декларації з транспортного податку, а фізособам направлено по ньому 6 803 повідомлень-рішень.

При цьому Корчевний надав такі дані щодо судових спорів ДПС щодо транспортного податку:

2020 рік — 63 справи, з них рішення ухвалено:

на користь ДПС — 5 справ;

на користь платників податків — 16 справ.

2021 рік — 34 справи:

на користь ДПС — 3 справи;

на користь платників податків — 8 справ.

2022 рік — 4 справи:

на користь ДПС — 0 справ;

на користь платників податків — 1 справа.

2023 рік — 9 справ:

на користь ДПС — 0 справ;

на користь платників податків — 2 справи.

Як раніше писав «Мінфін», на 1 січня 2024 року українські приватні власники та бізнес фактично сплатили транспортний податок на загальну суму 160,5 млн грн. Що вище за показник 2022 року, коли до держбюджету за цією статтею надійшло лише 103,5 млн грн, але менше рівня до запровадження військового стану: на 1 січня 2020 року було сплачено 270 млн грн.