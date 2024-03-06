Ринок нерухомості взимку: новобудови, вторинний продаж і оренда (інфографіка)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 березня 2024, 17:51

Ринок нерухомості взимку: новобудови, вторинний продаж і оренда (інфографіка)

Український маркетплейс DІM.RIA підсумував зимовий сезон 2024 року на ринку нерухомості та представив оновлений звіт власного аналітичного центру. Під час дослідження розглянули зміни у пропозиції та цінах на новобудови, вторинний продаж житла та оренду.

Український маркетплейс DІM.
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новобудови

На первинному ринку станом на кінець лютого 2024 року в Україні працює 76% відділів продажів. Найвищий відсоток відділів продажу, що працюють, зафіксовано у Тернопільській області - 97%.

За пів року в Україні здали в експлуатацію 88 новобудов, які мають 162 секції. У Києві - 8 новобудов та 12 секцій, а в Київській області - 16 новобудов та 25 секцій.

Також серед лідерів Львівська область, де в експлуатацію введено 16 новобудов на 33 секції. Дослідження показало, що в Одеській області 47% готових новобудов.

Ціни на новобудови

Станом на кінець лютого, найвища середня вартість за м² у столиці складає 51 955 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Якщо порівнювати аналізувати зимовий період, то ціна виросла на 2%. До грудня 2023 найбільш помітне зниження середньої ціни за м² у Полтавській області - на 7%.

Аналіз вартості житла у новобудові по районах Києва показує, що у лідерах за ціною Печерський та Шевченківський райони. Там середня вартість за м² складає, відповідно, 95 880 грн/м² та 62 952 грн/м². Мінімальна вартість у Деснянському районі - 19 200 грн/м².

Вторинна нерухомість

Протягом зими 2024 року пропозиція продажу житла по областях зростала. Лише у Києві та Київській області помітне падіння кількості оголошень на 41% та 57%. Загалом за рік на вторинному ринку збільшилася пропозиція в усіх регіонах.

Ціни на вторинну нерухомість

За даними дослідження, станом на лютий 2024 року до грудня 2023 найбільше зростання середньої вартості на однокімнатну квартиру зафіксовано в Волинській та Житомирській областях — на 12% та 13%.

Найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає $93 072 у Києві. Разом з тим за рік ціна виросла на 18%. У Львівській області однокімнатна квартира вартує $69 255, а у Вінницькій області $52 838.

Що стосується вторинного ринку купівлі житла у Києві, то найдорожчим районом за всіма типами квартир різної кімнатності є Печерський. Після нього лідерські позиції займає Голосіївський район.

Наразі в Україні діє державна програма «єОселя». На вторинному ринку DIM.RIA станом на кінець лютого загальна кількість доступних варіантів складає 14 559 об'єктів. Міста-лідери за всіма пропозиціями вторинної нерухомості - Київ, Ірпінь, Одеса, Хмельницький, Дніпро.

Ринок оренди

Кількість пропозиції на ринку оренди зменшилася протягом зимового періоду. Станом на лютий 2024 року до грудня 2023 року Чернігівській області пропозиції стало менше на 81%, у Сумській — на 71%, у Кіровоградській — на 56%. Проте у столиці кількість оголошень збільшилася більш ніж на 99%.

Ціни на оренду

У лютому 2024 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці становить 16 813 грн, а в області - 8 506 грн. Протягом зимового періоду ціна знизилася на 22% у Сумській області. Також у Волинській області - на 15% і Черкаській області - на 11%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають patterson, runwild и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами