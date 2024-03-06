Ринок нерухомості взимку: новобудови, вторинний продаж і оренда (інфографіка)

Український маркетплейс DІM.RIA підсумував зимовий сезон 2024 року на ринку нерухомості та представив оновлений звіт власного аналітичного центру. Під час дослідження розглянули зміни у пропозиції та цінах на новобудови, вторинний продаж житла та оренду.

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Новобудови

На первинному ринку станом на кінець лютого 2024 року в Україні працює 76% відділів продажів. Найвищий відсоток відділів продажу, що працюють, зафіксовано у Тернопільській області - 97%.

За пів року в Україні здали в експлуатацію 88 новобудов, які мають 162 секції. У Києві - 8 новобудов та 12 секцій, а в Київській області - 16 новобудов та 25 секцій.

Також серед лідерів Львівська область, де в експлуатацію введено 16 новобудов на 33 секції. Дослідження показало, що в Одеській області 47% готових новобудов.

Ціни на новобудови

Станом на кінець лютого, найвища середня вартість за м² у столиці складає 51 955 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Якщо порівнювати аналізувати зимовий період, то ціна виросла на 2%. До грудня 2023 найбільш помітне зниження середньої ціни за м² у Полтавській області - на 7%.

Аналіз вартості житла у новобудові по районах Києва показує, що у лідерах за ціною Печерський та Шевченківський райони. Там середня вартість за м² складає, відповідно, 95 880 грн/м² та 62 952 грн/м². Мінімальна вартість у Деснянському районі - 19 200 грн/м².

Вторинна нерухомість

Протягом зими 2024 року пропозиція продажу житла по областях зростала. Лише у Києві та Київській області помітне падіння кількості оголошень на 41% та 57%. Загалом за рік на вторинному ринку збільшилася пропозиція в усіх регіонах.

Ціни на вторинну нерухомість

За даними дослідження, станом на лютий 2024 року до грудня 2023 найбільше зростання середньої вартості на однокімнатну квартиру зафіксовано в Волинській та Житомирській областях — на 12% та 13%.

Найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає $93 072 у Києві. Разом з тим за рік ціна виросла на 18%. У Львівській області однокімнатна квартира вартує $69 255, а у Вінницькій області $52 838.

Що стосується вторинного ринку купівлі житла у Києві, то найдорожчим районом за всіма типами квартир різної кімнатності є Печерський. Після нього лідерські позиції займає Голосіївський район.

Наразі в Україні діє державна програма «єОселя». На вторинному ринку DIM.RIA станом на кінець лютого загальна кількість доступних варіантів складає 14 559 об'єктів. Міста-лідери за всіма пропозиціями вторинної нерухомості - Київ, Ірпінь, Одеса, Хмельницький, Дніпро.

Ринок оренди

Кількість пропозиції на ринку оренди зменшилася протягом зимового періоду. Станом на лютий 2024 року до грудня 2023 року Чернігівській області пропозиції стало менше на 81%, у Сумській — на 71%, у Кіровоградській — на 56%. Проте у столиці кількість оголошень збільшилася більш ніж на 99%.

Ціни на оренду

У лютому 2024 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці становить 16 813 грн, а в області - 8 506 грн. Протягом зимового періоду ціна знизилася на 22% у Сумській області. Також у Волинській області - на 15% і Черкаській області - на 11%.