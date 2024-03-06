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6 березня 2024, 9:36

Дивіденди та податок на прибуток держкомпаній врятували бюджет України в лютому

Дивіденди та податок на прибуток компаній з державною часткою власності забезпечили третину надходжень до держбюджету в лютому. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Дивіденди та податок на прибуток компаній з державною часткою власності забезпечили третину надходжень до держбюджету в лютому.
Фото:depositphotos

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Скільки сплатили держкомпанії

Держкомпанії заплатили 66,8 млрд грн податку на прибуток та дивідендів минулого місяця.

Наприкінці лютого Кабінет міністрів зобов'язав великі державні компанії протягом двох днів терміново виплатити дивіденди до держбюджету.

  • Укрзалізниця — 1,25 млрд грн
  • Укргідроенерго — 1,75 млрд грн
  • Укрнафта 3,9 млрд грн
  • Оператор ГТС України 5,4 млрд грн.

Загалом до держбюджету надійшло 188,6 млрд грн у лютому.

Окрім виплат держкомпаній бюджет отримав:

  • 32 млрд грн — ПДВ із ввезених на митну територію України товарів;
  • 15,9 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 15,3 млрд грн — ПДВ із вироблених в Україні товарів (зібрано 27,1 млрд, відшкодовано — 11,7 млрд грн);
  • 12,6 млрд грн — акцизний податок;
  • 3,7 млрд грн — рентна плата за користування надрами;
  • 3,3 млрд грн — ввізного та вивізного мита;
  • 8 млрд грн — інші платежі.

Також у лютому до загального фонду держбюджету надійшло 31 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у рамках проєктів Світового банку від Японії та Норвегії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
6 березня 2024, 10:19
#
Якщо бізнесу дозволять обслуговувати іноземні кредити та платити по єврооблігаціям, то це дозволить йому уникнути дефолту, а також підтримати українську економіку та залучити нові інвестиції в Україну.
Про це йдеться в статті «Економічної правди».
Відповідно до неї, представники бізнесу просять владу пом’якшити валютні обмеження та дозволити обслуговувати зовнішні кредити та єврооблігації. З таким проханням виступили «Метінвест», «ДТЕК», «Кернел», «Інтерпайп» та «Водафон».
Зокрема, в «Інтерпайпі» наголосили, що у компанії вичерпуються можливості платити за випущеними євробондами.
«З лютого 2022 року „Інтерпайп“ вживала всіх можливих заходів для стабільної фінансової діяльності та розрахунків з кредиторами, але вичерпала внутрішні резерви для обслуговування своїх кредитних зобов’язань та перебуває на межі дефолту через наявність обмежень, встановлених НБУ (за наявності достатніх власних фінансових ресурсів та власної валюти)», — відзначили в «Інтерпайпі».
Бізнес зазначає, що позитивне рішення Нацбанку допоможе уникнути дефолту, зберегти інвестиційну привабливість України і навіть залучити інвестиції.
«Виконання фінансових зобов’язань перед іноземними банками — це те, що бізнес може і мусить робити в умовах воєнних реалій для підтримки економіки та позитивної інвестиційної репутації України», — зазначають у статті з посиланням на представника компанії «Кернел».
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0
bonv
bonv
6 березня 2024, 10:20
#
Зазначається, що деякі компанії все ж таки могли обслуговувати свої зовнішні зобов’язання, тому що великі українські бізнеси не повертали в країну валютну виручку від експорту. Однак можливості платити за випущеними євробондами в деяких з них вичерпуються.
«За два роки від початку повномасштабного вторгнення в Україну „Метінвест“ використав понад 500 мільйонів доларів власних оборотних коштів на обслуговування єврооблігацій. Це стало можливим насамперед завдяки оборотному капіталу материнської та міжнародної торговельної компанії групи», — пояснили в «Метінвесті».
Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.
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