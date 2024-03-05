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5 березня 2024, 16:33

ChatGPT тепер може озвучувати свої відповіді

Компанія OpenAI додала для своєї моделі штучного інтелекту ChatGPT голосову функцію «Читання вголос» (Read Aloud), яка дозволяє користувачам прослуховувати відповіді ChatGPT вголос, вибравши один із п'яти голосів. Про це повідомляє TheVerge.

Компанія OpenAI додала для своєї моделі штучного інтелекту ChatGPT голосову функцію «Читання вголос» (Read Aloud), яка дозволяє користувачам прослуховувати відповіді ChatGPT вголос, вибравши один із п'яти голосів.
Фото: freepik.com

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Нова функція підтримує 37 мов, зокрема й українську. При цьому чат-бот автоматично визначає мову тексту, який читає. Функція «Читання вголос» доступна як для GPT-4, так і для GPT-3.5 у веб-версії і в застосунках для iOS і Android.

Варто зазначити, що аналогічні можливості для ШІ-моделей раніше додала компанія Anthropic, один з основних конкурентів OpenAI.

У вересні 2023 року ChatGPT запустив функцію голосового чату, де користувачі можуть напряму давати запроси чат-боту, не вводячи текст.

Але нова функція дозволить людям читати письмові відповіді вголос у ChatGPT. Крім того, користувачі зможуть налаштувати чат-бота так, щоб він завжди відповідав усно.

У мобільних застосунках користувачі можуть натиснути й утримувати текст, щоб відкрити плеєр «Читання вголос», де можна відтворити, призупинити або перемотати аудіовідповідь. У веб-версії під текстом відображається значок динаміка.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці січня 2024 року компанія OpenAI випустила оновлення для версій GPT-4 і GPT-3,5, а також знизила вартість підписки на останню.

Джерело: Мінфін
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