ChatGPT тепер може озвучувати свої відповіді

Нова функція підтримує 37 мов, зокрема й українську. При цьому чат-бот автоматично визначає мову тексту, який читає. Функція «Читання вголос» доступна як для GPT-4, так і для GPT-3.5 у веб-версії і в застосунках для iOS і Android.

Варто зазначити, що аналогічні можливості для ШІ-моделей раніше додала компанія Anthropic, один з основних конкурентів OpenAI.

У вересні 2023 року ChatGPT запустив функцію голосового чату, де користувачі можуть напряму давати запроси чат-боту, не вводячи текст.

Але нова функція дозволить людям читати письмові відповіді вголос у ChatGPT. Крім того, користувачі зможуть налаштувати чат-бота так, щоб він завжди відповідав усно.

У мобільних застосунках користувачі можуть натиснути й утримувати текст, щоб відкрити плеєр «Читання вголос», де можна відтворити, призупинити або перемотати аудіовідповідь. У веб-версії під текстом відображається значок динаміка.

ChatGPT can now read responses to you.



On iOS or Android, tap and hold the message and then tap «Read Aloud». We’ve also started rolling on web — click the «Read Aloud» button below the message. pic.twitter.com/KevIkgAFbG