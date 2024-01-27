OpenAI оновила ChatGPT й знизила вартість підписки

Компанія OpenAI випустила оновлення для версій GPT-4 і GPT-3,5, а також знизила вартість підписки на останню. Про це пише ForkLog.

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Оновлена GPT-4 Turbo виконує завдання на кшталт генерації коду «ретельніше, ніж попередня модель», і покликана зменшити випадки «лінощів», коли ШІ не до кінця відповідає на запит.

OpenAI також внесла зміни в GPT-3,5, які покращили її точність і виправили баги під час генерації відповідей не англійською мовою.

Вартість підписки на пізнішу версію знизилася на 50% — до $0,0005 за тисячу токенів. У вихідні дні знижка становитиме 25% ($0,0015).

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