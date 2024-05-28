У «Дії» знову працює послуга перереєстрації авто та обміну посвідчення водія

У «Дії» знову стали доступні послуги з перереєстрації авто та обміну водійських посвідчень. Про це повідомляє пресслужба застосунку.

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«Сервіси для водіїв повернулися в „Дію“, бо Головний сервісний центр МВС оновив реквізити для оплати рахунків», — йдеться у повідомленні.

Зараз вже можна:

замовити, оплатити й замінити водійське посвідчення за кілька кліків. А далі прийти до сервісного центру МВС і забрати посвідчення чи оформити доставку;

купити та продати авто онлайн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що на порталі «Дія» тепер можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків про пошкоджене чи знищене внаслідок війни майно. Раніше такий сервіс був доступний тільки у мобільному застосунку.