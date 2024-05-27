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27 травня 2024, 15:20

В Україні в тестовому режимі запустили 5G — деталі

В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G. Це зробив міжнародний мобільний оператор Vodafone. Про це повідомив міністр цифрової інформації Михайла Федорова.

В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G.
Фото: freepik.com

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Що відомо

Наразі інноваційний центр «Промприлад» в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.

«Все працює», — написав Михайло Федоров.

Читайте: Федоров розповів, коли в Україні може з’явитися зв’язок 5G

Зазначимо, що зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

Нові можливості з 5G

Найвідчутніша перевага нового покоління зв’язку — це швидкість передачі даних. Очікується, що вона може досягти 10 Гбіт/с. Крім того, 5G обіцяє практично до нуля звести затримку сигналу.

За даними аналітичної компанії Opensignal, у Саудівській Аравії, Південній Кореї, Швейцарії, Кувейті, Австралії, Іспанії та Великій Британії швидкість завантаження в мережах 5G вже стала вищою, ніж у Wi-Fi.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
27 травня 2024, 15:22
#
Івано-Франківськ рулить!:)
+
0
orest frank
orest frank
27 травня 2024, 17:34
#
Ясен пень!😾
+
0
TattiReuven
TattiReuven
27 травня 2024, 18:35
#
5g nsa or 5g sa?
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