В Україні в тестовому режимі запустили 5G — деталі

Що відомо

Наразі інноваційний центр «Промприлад» в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.

«Все працює», — написав Михайло Федоров.

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Зазначимо, що зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

Нові можливості з 5G

Найвідчутніша перевага нового покоління зв’язку — це швидкість передачі даних. Очікується, що вона може досягти 10 Гбіт/с. Крім того, 5G обіцяє практично до нуля звести затримку сигналу.

За даними аналітичної компанії Opensignal, у Саудівській Аравії, Південній Кореї, Швейцарії, Кувейті, Австралії, Іспанії та Великій Британії швидкість завантаження в мережах 5G вже стала вищою, ніж у Wi-Fi.