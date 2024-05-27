В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G. Це зробив міжнародний мобільний оператор Vodafone. Про це повідомив міністр цифрової інформації Михайла Федорова.
В Україні в тестовому режимі запустили 5G — деталі
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
Наразі інноваційний центр «Промприлад» в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.
«Все працює», — написав Михайло Федоров.
Читайте: Федоров розповів, коли в Україні може з’явитися зв’язок 5G
Зазначимо, що зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.
Нові можливості з 5G
Найвідчутніша перевага нового покоління зв’язку — це швидкість передачі даних. Очікується, що вона може досягти 10 Гбіт/с. Крім того, 5G обіцяє практично до нуля звести затримку сигналу.
За даними аналітичної компанії Opensignal, у Саудівській Аравії, Південній Кореї, Швейцарії, Кувейті, Австралії, Іспанії та Великій Британії швидкість завантаження в мережах 5G вже стала вищою, ніж у Wi-Fi.
Коментарі - 3