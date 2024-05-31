Більш просунутий ШІ: Apple планує вдосконалити Siri

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 травня 2024, 15:12

Більш просунутий ШІ: Apple планує вдосконалити Siri

Apple планує вдосконалити свого віртуального асистента Siri за допомогою більш розвиненого штучного інтелекту (ШІ), що дозволить користувачам керувати окремими функціями застосунків за допомогою голосу. Про це повідомляє Bloomberg.

Apple планує вдосконалити свого віртуального асистента Siri за допомогою більш розвиненого штучного інтелекту (ШІ), що дозволить користувачам керувати окремими функціями застосунків за допомогою голосу.
Фото: macrumors.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами джерел, нова система дозволить Siri вперше керувати всіма функціями всередині застосунків.

Щоб цього досягти знадобилося вдосконалення основного програмного забезпечення Siri з використанням великих мовних моделей — основної технології генеративного штучного інтелекту. Це буде одним з ключових моментів оновленого підходу Apple до штучного інтелекту.

Оновлення Siri є частиною більшої стратегії компанії зі штучного інтелекту, яка буде представлена ​​на Всесвітній конференції розробників (WWDC) 10 червня.

Apple готує кілька функцій, зокрема розшифровку голосових нотаток, швидкі огляди веб-сайтів і сповіщень, автоматичні відповіді на повідомлення, розширені редагування фотографій і емодзі, створені штучним інтелектом.

Читайте також: Apple розробляє ШІ-чіпи, прагнучи отримати перевагу в гонці озброєнь зі штучним інтелектом

Зазначається, що більш базові завдання ШІ будуть оброблятися безпосередньо на пристроях, тоді як більш просунуті можливості оброблятимуться за допомогою хмарних обчислень.

«Яблучна» компанія також укладає угоду з OpenAI щодо інтеграції чат-бота та інших технологій стартапу в операційну систему iOS і веде переговори з материнською компанією Google, Alphabet Inc., щодо використання її програмного забезпечення Gemini в майбутньому.

Керівник програмного забезпечення Apple, Крейг Федерігі, доручив своїм командам розробити якомога більше нових функцій ШІ для цьогорічних оновлень операційної системи.

Siri буде ключовим фокусом на WWDC. Нова система дозволить асистенту керувати iPhone або iPad з більшою точністю. Це включає можливість відкривати окремі документи, переміщати нотатку до іншої папки, надсилати або видаляти електронну пошту, відкривати певну публікацію в Apple News, надсилати посилання на вебсторінку електронною поштою або навіть просити пристрій надати короткий зміст статті.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Apple і OpenAI завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18, наступній операційній системі iPhone.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає GuitarHero и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами