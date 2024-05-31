Більш просунутий ШІ: Apple планує вдосконалити Siri

Apple планує вдосконалити свого віртуального асистента Siri за допомогою більш розвиненого штучного інтелекту (ШІ), що дозволить користувачам керувати окремими функціями застосунків за допомогою голосу. Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами джерел, нова система дозволить Siri вперше керувати всіма функціями всередині застосунків.

Щоб цього досягти знадобилося вдосконалення основного програмного забезпечення Siri з використанням великих мовних моделей — основної технології генеративного штучного інтелекту. Це буде одним з ключових моментів оновленого підходу Apple до штучного інтелекту.

Оновлення Siri є частиною більшої стратегії компанії зі штучного інтелекту, яка буде представлена ​​на Всесвітній конференції розробників (WWDC) 10 червня.

Apple готує кілька функцій, зокрема розшифровку голосових нотаток, швидкі огляди веб-сайтів і сповіщень, автоматичні відповіді на повідомлення, розширені редагування фотографій і емодзі, створені штучним інтелектом.

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Зазначається, що більш базові завдання ШІ будуть оброблятися безпосередньо на пристроях, тоді як більш просунуті можливості оброблятимуться за допомогою хмарних обчислень.

«Яблучна» компанія також укладає угоду з OpenAI щодо інтеграції чат-бота та інших технологій стартапу в операційну систему iOS і веде переговори з материнською компанією Google, Alphabet Inc., щодо використання її програмного забезпечення Gemini в майбутньому.

Керівник програмного забезпечення Apple, Крейг Федерігі, доручив своїм командам розробити якомога більше нових функцій ШІ для цьогорічних оновлень операційної системи.

Siri буде ключовим фокусом на WWDC. Нова система дозволить асистенту керувати iPhone або iPad з більшою точністю. Це включає можливість відкривати окремі документи, переміщати нотатку до іншої папки, надсилати або видаляти електронну пошту, відкривати певну публікацію в Apple News, надсилати посилання на вебсторінку електронною поштою або навіть просити пристрій надати короткий зміст статті.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Apple і OpenAI завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18, наступній операційній системі iPhone.