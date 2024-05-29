«Отримайте виплату від польських партнерів»: кіберполіція застерегла від шахраїв

Українцям продовжують надходити шахрайські повідомлення про можливі грошові виплати. В кіберполіції закликали бути обачними та перевіряти інформацію на офіційних ресурсах.

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Зазвичай, зловмисники використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми.

Так, днями в одному з популярних месенджерів поширюється повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі.

Для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, де жертва має ввести дані для входу в інтернет-банкінг.

Як не стати жертвою шахраїв

Щоб не стати жертвами аферистів, не передавайте стороннім особам свої особисті дані, не вводьте у різноманітних анкетах і на підозрілих сайтах:

⁠тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);

⁠пін-код від картки;

⁠логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;

⁠коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

Переконайтеся, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу.

«Якщо ви стали жертвою аферистів або маєте інформацію про шахрайські схеми, повідомляйте про це на сайті кіберполіції за посиланням», — зазначили правоохоронці.