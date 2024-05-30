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30 травня 2024, 19:28

Найбільша операція проти ботнетів: в Україні затримали учасників групи міжнародних хакерів

Європейське поліцейське управління (Європол) затримало трьох кіберзлочинців в Україні і ще одного у Вірменії в рамках міжнародної операції EndGame, яка стала найбільшою в історії операцією проти ботнетів. Про це повідомляє пресслужба Європолу.

Європейське поліцейське управління (Європол) затримало трьох кіберзлочинців в Україні і ще одного у Вірменії в рамках міжнародної операції EndGame, яка стала найбільшою в історії операцією проти ботнетів.
Фото: npu.gov.ua

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За допомогою вірусів хакери викрадали чутливі дані відомих компаній, потім шифрували їх та шантажували оприлюдненням цих даних у разі несплати викупу.

У СБУ зазначили, що у результаті спільних дій викрито більше ніж 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань, які займалися розробкою та розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення, серед якого ботнет «Pikabot», модулюючий банківський троян «IcedID» та криптор «AlexCrypt».

За матеріалами міжнародного розслідування, зловмисники «зламували» мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам. Серед них і російські угруповання «BlackBasta», «Revil» та «Conti». Всі ці зловмисні сервіси допомогли їм атакувати десятки західних компаній, в тому числі медичні установи та «виручити» понад $10 млн.

Крім чотирьох заарештованих, ще вісьмох кіберзлочинців-втікачів внесуть до списку найбільш розшукуваних у Європі, додали в Європолі.

Обшуки в Україні

В рамках операції було проведено 16 поліцейських обшуків у чотирьох країнах, з яких 11 — в Україні. Як уточнили в Національній поліції України, обшуки проходили за місцями проживання розробників, адміністраторів та організаторів функціонування Pikabot, IcedID та AlexCrypt.

Під час обшуків в Україні, за місцем проживання одного з організаторів угруповання, виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також серверне обладнання з доказами злочинних дій.

Правоохоронці провели обшуки також у помешканнях інших фігурантів на Київщині та Запоріжжі.

Паралельно у 8 країнах Євросоюзу та Північної Америки правоохоронці вилучили понад 90 серверів та заблокували понад 1000 доменів, які використовували хакери.

Наразі тривають комплексні заходи СБУ та її західних партнерів для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до кіберзлочинів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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