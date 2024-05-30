У «Дії» запустили бета-тест нової послуги, за якою українці в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Про це повідомив у телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Шлюб онлайн: у «Дії» запустили бета-тест послуги
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«Вже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити — вистачить Дії. Послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових.
Система запропонує вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за п’ять днів до. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію, а фізичний документ пара може замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні Укрпошти", — пояснив міністр.
За його словами, до бета-тесту можуть долучитись пари, які відповідають наступним критеріям:
- повнолітні громадяни України
- мають ідентифікаційний код
- ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у Дії
- неодружені або офіційно розлучені.
«Такої послуги онлайн-шлюбу немає ніде у світі», — заявив Федоров.
Записатися на бета-тест можна за посиланням.
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