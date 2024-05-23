Укрпошта представила лімітований випуск марок (фото)

Укрпошта представила лімітований випуск поштового набору «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу» за проєктом «Власна марка».

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Деталі

Новинку випущено до 10-річчя з дня створення «Азову».

«10 років від вмотивованих добровольців без військового досвіду до елітного підрозділу української армії, в якому й сьогодні — лише добровольці. 10 років вірності своїм принципам. 10 років відчайдушної боротьби», — пише Укрпошта.

Набір доступний 23 травня у День героїв України у філателістичній крамниці, що на вул. Хрещатик, 22, та у онлайн-магазині.

У комплект входять аркуш з 9 марками, та художній конверт зі спецпогашенням. Його вартість — 600 грн.

Також окремо можна придбати маркований конверт зі спецпогашенням. Його вартість — 40 грн.

«Тираж — 900 комплектів. Саме 900 бійців „Азову“ досі у ворожому полоні», — додають в Укрпошті.