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23 лютого 2024, 10:45

В ЄЦБ розкритикували біткоїн-ETF й назвали його «новим вбранням голого короля»

В Європейському центробанку назвали «схвалення біткоїн-ETF — новим вбранням голого короля» й розкритикували цей інструмент для інвестицій. Про це пишуть у блозі на сторінці ЄЦБ голова підрозділу ринкової інфраструктури та платежів ЄЦБ Ульріх Біндсайл та радник того ж підрозділу Юрген Шааф.

В Європейському центробанку назвали «схвалення біткоїн-ETF — новим вбранням голого короля» й розкритикували цей інструмент для інвестицій.

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Представники регулятора підтвердили свою позицію боротьби з криптовалютами, попри схвалення подібних інструментів іноземними регуляторами.

Автори не згодні з твердженням, що схвалення біткоїн-ETF у США вказує на безпеку інвестицій у біткоїн і що його ралі є «доказом тріумфу, який неможливо зупинити». Керівники ЄЦБ визнають той факт, що очікування спотового схвалення ETF призвело до зростання ціни біткоїна, але вони вважають, що це може виявитися «швидкоплинним сплеском емоцій».

У ЄЦБ цитують пост від 2022 року, в якому стверджується, що біткоїн не зміг виконати свою початкову обіцянку стати глобальною децентралізованою цифровою валютою. На їхню думку, біткоїн також непридатний і як інвестиція, оскільки не генерує жодного грошового потоку і дивідендів, не може використовуватися продуктивно, не приносить соціальної вигоди та не має суб'єктивних переваг, заснованих на його видатних можливостях.

«З погляду інтересів суспільства, відновлення циклу злетів і падінь біткоїна — жахлива перспектива. Супутні збитки будуть величезними, включно зі шкодою навколишньому середовищу і кінцевим перерозподілом багатства коштом недостатньо досвідчених людей», — пишуть банкіри.

Нагадаємо, що у січні SEC після 10 років зволікань таки дозволили спотовий біткоїн-ETF, після чого ціна першої криптовалюти почала зростати.

Читайте також: Спотовий біткоїн-ETF: чи вдасться урядам централізувати першу криптовалюту

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Bookseller
Bookseller
23 лютого 2024, 10:53
#
«Не имеет субъективных преимуществ, основанных на его выдающихся возможностях» — здесь надо бы по подробнее…
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
23 лютого 2024, 11:01
#
Там взагалі все дуже смішно в комментарях к тому посту. ЄЦБ треба не на темі криптовалют хайпувати, а не займатися currency debasement і нарешті вгамувати інфляцію.
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