Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.
5 березня 2024, 12:11
НБУ підтвердив статус системної важливості для 15 банків
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Перелік системно важливих банків
- А-Банк;
- Креді Агріколь;
- Кредобанк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- Південний;
- Приватбанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрексімбанк;
- Укрсиббанк;
- Універсал Банк.
Перелік банків затверджено рішенням Правління Нацбанку від 29 лютого 2024 року № 70-рш «Про визначення системно важливих банків».
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
…земля налетит на земную ось??? Что?
Представляю -приходят к рожковой «ходоки» из банка, приносят «угощения» и слезно просят -подтвердите, мы банк, мы клиентов обслуживаем… А она, такая важная, брови свела и говорит — ну ладно, идите, будет вам «счастье» — подтверждаю!