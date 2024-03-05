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5 березня 2024, 12:11

НБУ підтвердив статус системної важливості для 15 банків

Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.

Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПерелік системно важливих банків А-Банк; Креді Агріколь; Кредобанк; ОТП Банк; Ощадбанк; Південний; Приватбанк; ПУМБ; Райффайзен Банк; Сенс Банк; Таскомбанк; Укргазбанк; Укрексімбанк; Укрсиббанк; Універсал Банк.

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Перелік системно важливих банків

Перелік банків затверджено рішенням Правління Нацбанку від 29 лютого 2024 року № 70-рш «Про визначення системно важливих банків».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
333777n
333777n
5 березня 2024, 12:36
#
Монобанк відсутній 0_о
+
+38
Fantomas2020
Fantomas2020
5 березня 2024, 12:40
#
Универсал Банк есть. Монобанк — это мобильное банковское приложение. Банковские счета клиентов Монобанка открыты в Универсал Банке.
+
+6
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 березня 2024, 12:45
#
А если бы не подтвердил, что тогда могло произойти?
…земля налетит на земную ось??? Что?
Представляю -приходят к рожковой «ходоки» из банка, приносят «угощения» и слезно просят -подтвердите, мы банк, мы клиентов обслуживаем… А она, такая важная, брови свела и говорит — ну ладно, идите, будет вам «счастье» — подтверждаю!
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
5 березня 2024, 13:52
#
Якщо банк не є системно важливим, то йому дадуть можливість збанкрутувати. Системно важливий держава буде витягувати до останнього. Є два приклади таких банків Приват і Сенс (Альфа). При банкрутстві кожного з них — фонд гарантування може тільки заплакати і розвести руками …
+
0
xo4y xo4y
xo4y xo4y
5 березня 2024, 14:24
#
А звідки Ви узяли що Приват и Сенс були банкрутами!?Держава просто їх собі забрала.
+
+21
pocapo2
pocapo2
5 березня 2024, 13:09
#
Раньше, не знаю как сейчас, при банкротсве, выплаты, в системных, ч/з 6мес. были,и все убеждали что они самые самые…почти все рухнули.
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