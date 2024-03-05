Втрати України від блокади польських фермерів сягнули близько $500 мільйонів

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«Звертаюся до польських фермерів припинити безпідставне та шкідливе для наших дружніх країн блокування кордону з Україною. Правда в тому, що не Україна чи її агропродовольча продукція є джерелом ваших проблем. Україна не впливає на світові ціни на продовольство», — підкреслив посол.

За його словами, ціни на збіжжя визначаються на світових біржах, де активно грає росія. Саме росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України.

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«Саме росія послідовно намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною. Не дозволяйте далі вводити себе в оману та піддаватися пропаганді, спрямованій на те, щоб засіяти у вашій громаді зерна ненависті до всього українського. Не дозволяйте далі використовувати себе для послаблення України, яка бореться з нашим спільним ворогом», — підкреслив Зварич.

За його словами, через блокаду кордону Україна вже серйозно ослаблена, українська економіка вже втратила внаслідок блокади приблизно 2 мільярди злотих (близько $500 млн).

Зварич наголосив, що в умовах російської агресії це серйозний удар по обороні України, а отже, також удар по безпеці Польщі.

«Але, що для вас дуже важливо, через блокаду кордону втрачає і польська економіка. Блокада кордону серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно 13 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі.

Посол наголосив, що проблеми польської економіки, пов’язані з обмеженням польського експорту в Україну, також негативно вплинуть на повсякденне життя поляків.

«Невиправдане блокування кордону з Україною не йде на користь ані Польщі та польським фермерам зокрема, ані Україні та її обороноздатності. Блокада України в умовах російської агресії вигідна тільки росії, яка наразі збагачується за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на європейський ринок», — наголосив український дипломат.

Він додав, що вірить у мудрість, розуміння та добру волю польських аграріїв якнайшвидше припинити блокаду кордону з Україною.

Нагадаємо

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції й відмова Польщі від європейського зеленого курсу.