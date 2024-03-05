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5 березня 2024, 9:52

Втрати України від блокади польських фермерів сягнули близько $500 мільйонів

Посол України в Польщі Василь Зварич закликав польських фермерів не піддаватися пропаганді і розблокувати кордон. За його словами від блокади Україна вже втратила 2 млрд злотих ($500 млн).

Посол України в Польщі Василь Зварич закликав польських фермерів не піддаватися пропаганді і розблокувати кордон.
Фото:depositphotos

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«Звертаюся до польських фермерів припинити безпідставне та шкідливе для наших дружніх країн блокування кордону з Україною. Правда в тому, що не Україна чи її агропродовольча продукція є джерелом ваших проблем. Україна не впливає на світові ціни на продовольство», — підкреслив посол.

За його словами, ціни на збіжжя визначаються на світових біржах, де активно грає росія. Саме росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України.

Читайте: Блокування кордону: що стоїть за протестами польських фермерів

«Саме росія послідовно намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною. Не дозволяйте далі вводити себе в оману та піддаватися пропаганді, спрямованій на те, щоб засіяти у вашій громаді зерна ненависті до всього українського. Не дозволяйте далі використовувати себе для послаблення України, яка бореться з нашим спільним ворогом», — підкреслив Зварич.

За його словами, через блокаду кордону Україна вже серйозно ослаблена, українська економіка вже втратила внаслідок блокади приблизно 2 мільярди злотих (близько $500 млн).

Зварич наголосив, що в умовах російської агресії це серйозний удар по обороні України, а отже, також удар по безпеці Польщі.

«Але, що для вас дуже важливо, через блокаду кордону втрачає і польська економіка. Блокада кордону серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно 13 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі.

Посол наголосив, що проблеми польської економіки, пов’язані з обмеженням польського експорту в Україну, також негативно вплинуть на повсякденне життя поляків.

«Невиправдане блокування кордону з Україною не йде на користь ані Польщі та польським фермерам зокрема, ані Україні та її обороноздатності. Блокада України в умовах російської агресії вигідна тільки росії, яка наразі збагачується за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на європейський ринок», — наголосив український дипломат.

Він додав, що вірить у мудрість, розуміння та добру волю польських аграріїв якнайшвидше припинити блокаду кордону з Україною.

Нагадаємо

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції й відмова Польщі від європейського зеленого курсу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
bonv
bonv
5 березня 2024, 10:51
#
Вартість усього польського експорту до України досягла рекордних 51,7 мільярда злотих у 2023 році. Вартість імпорту становить 20,3 мільярда злотих. Тобто позитивне сальдо торгівлі з Україною становить 31,4 мільярда злотих. Про це пише Rzeczpospolita із посиланням на дані Центрального статистичного управління Польщі, повідомляє «Громадське».
У 2020 році польський експорт в Україну трохи перевищив 23 мільярди злотих, а через рік зріс майже до 29 мільярдів. У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, експорт уже сягнув 45,6 млрд злотих, а у 2023 році — піднявся до майже 52 млрд злотих. У 2021 році Україна була на 15 місці за експортом Польщі, а торік піднялася на сьоме місце, випередивши США.
Вартість імпорту українських товарів до Польщі також зросла, хоча не так разюче. У 2020 році він становив 11,5 млрд злотих, 2021-му — 19,5 млрд злотих, у 2022 році — 28,1 млрд злотих, а у 2023-му становив 20,3 млрд злотих.
У такий спосіб Україна опинилася серед топ-20 найважливіших постачальників для Польщі. Проте рекордне позитивне сальдо торгівлі Польщі з Україною минулого року було більш як утричі вище, ніж до початку великої війни, у 2021 році.
Видання зазначає, що багато в чому такі показники пов’язані зі збільшенням польського експорту зброї та боєприпасів, машин і обладнання, автотранспорту, а також харчових продуктів, напоїв та добрив.
+
0
bonv
bonv
5 березня 2024, 10:51
#
Тим часом зростання імпорту відбулося в основному коштом харчових продуктів, круп’яних виробів, борошна, цукру, ріпакової олії, кормів для тварин.
На тлі блокади кордону виробники молочної продукції обох країн звернулися до урядів України та Польщі із закликом забезпечити, щоб молочна галузь не стала жертвою суперечки. Україна є третім експортним ринком для польських молочних продуктів після Великої Британії та Алжиру.
Президентка Польської молочної палати Агнешка Малішевська стверджувала, що закриття кордону для польських молочних продуктів або обмеження обміну між країнами означатиме величезні проблеми, особливо для польського молочного сектору та виробників молока в Польщі.
Так, експорт польської молочної продукції в Україну становить 3% від загальної кількості. Поляки продають в Україну найбільше стиглих сирів (8% від загального експорту), сиру (3%) та йогуртів (16%). З України натомість імпортують сухе молоко та масло. Імпорт з України теж зріс, але сальдо цієї торгівлі є позитивним для Польщі та становить 96,7 млн ​​євро щорічно.
+
+15
BobKickass
BobKickass
5 березня 2024, 11:06
#
Купуйте Українське, а ще краще вироблене у вашому регіоні, місцеве.
+
+15
mantis05
mantis05
5 березня 2024, 11:01
#
Видишь на товаре код 590- не покупай, сделай ляха беднее.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
5 березня 2024, 12:09
#
500 млн баксів, при тому, що пшеницю у господарствах купують по 100 баксів тона, то виходить, що наші фермери втратили 5 млн тон??? Альо, оцінщики!!! У нас весь експорт 40 млн тон приблизно. З них 90% морським шляхом, тобто наземним 4 млн тон всього за рік через усі канали. Тобто втратили більше, ніж вартує товар??? Це такі ж розрахунки, як кажуть, що збитки екології від москаля сягають 100500 млрд баксів. Хто порахував? Як це взагалі можна порахувати???
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0
mantis05
mantis05
5 березня 2024, 12:46
#
А чо нет то? лахи богатые- заплатят, как ЕС нагнёт
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