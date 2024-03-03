У січні експорт IT-послуг зменшився майже на 17%

У січні 2024 року обсяг IT-експорту зменшився на 16,9% і становив $508 млн. Про це повідомляє пресслужба Львівського IT Кластеру з посиланням на дані НБУ .

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Зазначається, що цьогорічні показники на 3,8% менші у порівнянні з січнем 2023 року. Січневий експорт ІТ-послуг приніс українській економіці на $103 млн менше у порівнянні з груднем минулого року.

«Український експорт ІТ-послуг за результатами усього минулого року скоротився на 8,5%. За прогнозами, ситуація не стане простішою. Показники січня найгірші за всі місяці від початку повномасштабного вторгнення росії. Відтак, падіння IT-індустрії буде продовжуватися й у 2024 році», — зазначив CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

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Загальна експортний виторг усіх послуг України у січні цього року склав $1,35 млрд, що на $247 млн або 15% менше порівняно з груднем.