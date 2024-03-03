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3 березня 2024, 9:03

У січні експорт IT-послуг зменшився майже на 17%

У січні 2024 року обсяг IT-експорту зменшився на 16,9% і становив $508 млн. Про це повідомляє пресслужба Львівського IT Кластеру з посиланням на дані НБУ.

У січні 2024 року обсяг IT-експорту зменшився на 16,9% і становив $508 млн.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що цьогорічні показники на 3,8% менші у порівнянні з січнем 2023 року. Січневий експорт ІТ-послуг приніс українській економіці на $103 млн менше у порівнянні з груднем минулого року.

«Український експорт ІТ-послуг за результатами усього минулого року скоротився на 8,5%. За прогнозами, ситуація не стане простішою. Показники січня найгірші за всі місяці від початку повномасштабного вторгнення росії. Відтак, падіння IT-індустрії буде продовжуватися й у 2024 році», — зазначив CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

Читайте також: Як змінилася заробітна плата українських IT-фахівців з початку вторгення рф — дослідження DOU

Загальна експортний виторг усіх послуг України у січні цього року склав $1,35 млрд, що на $247 млн або 15% менше порівняно з груднем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+88
Riojas
Riojas
3 березня 2024, 9:50
#
Число большое по сезонному фактору, но в принципе тенденции очевидны. Минцифры, как дела? Заняты миллионом роботов, в одной из последних работающих экспортных отраслей все в порядке? Мы доезжаем на старых контрактах, максимум — продление существующих по личной лояльности клиентов. Завести что-то новое нереально, у клиента нет ни единой причины выбрать нас, но десятки причин сразу нас исключить. Дальше просто сокращения.
+
0
SomeOne1999
SomeOne1999
3 березня 2024, 9:51
#
Новое заводится, только в значительно меньших количествах
+
+15
financialGenius
financialGenius
3 березня 2024, 12:05
#
Закрывается намного больше чем заводится … и то может вы путаете продление контракта с действующим ку завод нового … знаю заказчика который закрыл все контракты и сократил всех разрабов в Украине за один год с начала войны так как шла работа с данными и топ менеджеры не имели возможности выехать для офлайн митингов … немецкому заказчику это все надоело быстро … Человек сто на улицу
+
0
vt313
vt313
3 березня 2024, 12:33
#
Все компании, хоть как-то завязанные на военку, информацию закрыли. Ну и правильно.
Нет полной информации, — не о чем говорить.
Экспорт упал на 9%, это плохо. Но, вроде, не так и много.
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