Як змінилася заробітна плата українських IT-фахівців з початку вторгення рф — дослідження DOU

Україні медіанні зарплати IT-розробників зменшилися вперше з початку вторгнення рф, у грудні 2023 року вони становили $3300 проти $3435 пів року тому, йдеться в дослідженні DOU.

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Як змінилися зарплати

Згідно з дослідженням, медіанна зарплата розробників зменшилася вперше з початку вторгнення, на $135 за пів року, це стосувалося фахівців усіх рівнів, крім Lead+.

Найбільше падіння зафіксоване у зарплатах фахівців рівня Senior (на $162, до $4738). Зарплати Middle знизилися на $100, до $2500. Медіанна зарплата початківців становила $950 проти $1000 пів року тому. Інтерни можуть розраховувати в середньому на $350 замість $450.

Зарплати найдосвідченіших розробників (Tech Lead та Architect) поки що на попередньому рівні, а у Team Lead падіння незначне (на $25 проти літа 2023 року).

Спеціалізаціями з найвищими зарплатами залишаються Back-end та Mobile. Зменшення зарплат тут поки що відчувається менше, ніж серед Front-end та Full Stack фахівців.

Аутстафінгові компанії, як і раніше, мають найвищі зарплати, аутсорсингові — найнижчі. Зокрема, медіанні зарплати розробників в аутстафінгових компаніях — $4100, зростання на $100 за пів року.

У Києві медіанна зарплата впала на $131, до $3619, у Львові — на $225, до $3500. У Дніпрі, Харкові та Чернівцях медіанні зарплати на тому ж рівні, а в Луцьку і Полтаві зафіксоване невелике зростання (на $100 та $25).