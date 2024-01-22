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22 січня 2024, 14:40

Як змінилася заробітна плата українських IT-фахівців з початку вторгення рф — дослідження DOU

Україні медіанні зарплати IT-розробників зменшилися вперше з початку вторгнення рф, у грудні 2023 року вони становили $3300 проти $3435 пів року тому, йдеться в дослідженні DOU.

Україні медіанні зарплати IT-розробників зменшилися вперше з початку вторгнення рф, у грудні 2023 року вони становили $3300 проти $3435 пів року тому, йдеться в дослідженні DOU.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк змінилися зарплатиЗгідно з дослідженням, медіанна зарплата розробників зменшилася вперше з початку вторгнення, на $135 за пів року, це стосувалося фахівців усіх рівнів, крім Lead+.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилися зарплати

Згідно з дослідженням, медіанна зарплата розробників зменшилася вперше з початку вторгнення, на $135 за пів року, це стосувалося фахівців усіх рівнів, крім Lead+.

Найбільше падіння зафіксоване у зарплатах фахівців рівня Senior (на $162, до $4738). Зарплати Middle знизилися на $100, до $2500. Медіанна зарплата початківців становила $950 проти $1000 пів року тому. Інтерни можуть розраховувати в середньому на $350 замість $450.

Зарплати найдосвідченіших розробників (Tech Lead та Architect) поки що на попередньому рівні, а у Team Lead падіння незначне (на $25 проти літа 2023 року).

Спеціалізаціями з найвищими зарплатами залишаються Back-end та Mobile. Зменшення зарплат тут поки що відчувається менше, ніж серед Front-end та Full Stack фахівців.

Аутстафінгові компанії, як і раніше, мають найвищі зарплати, аутсорсингові — найнижчі. Зокрема, медіанні зарплати розробників в аутстафінгових компаніях — $4100, зростання на $100 за пів року.

У Києві медіанна зарплата впала на $131, до $3619, у Львові — на $225, до $3500. У Дніпрі, Харкові та Чернівцях медіанні зарплати на тому ж рівні, а в Луцьку і Полтаві зафіксоване невелике зростання (на $100 та $25).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+30
zzel
zzel
22 січня 2024, 15:13
#
В оригинале заголовка на Доу про рф ничего нет, если уже сранивать — так нужно с тем что напрямую влияет на зарплаты в Айти — 8 февраля 2022 года заработал режим Дия Сити, вот от этого момента можно и смотреть зарплаты выросли или упали, позитив или негатив принес новый гусеобщипательный режим налогообложения
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0
Strain
Strain
22 січня 2024, 15:28
#
Каким образом вы вообще приплели Дия Сити к падению зарплат.
На текущий момент у Дия Сити налоги 1 в 1 как у обычного ФОПа.
С точки зрения простоты оформления — стало удобней.
Мне удалось поработать и ФОП и Гиг контракт. Разницы практически 0.
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0
zzel
zzel
22 січня 2024, 17:30
#
Падение зарплат от Дия сити обсуждалось уже сотню раз до его принятия , если интересно почитайте закон. По сути этот закон сделан для легитимизации картельного сговора. Смысл картельного сговора понизить зарплаты программистам в Украине оставив большую часть прибили с них в офшорах типа Белиза, которыми пользуются авторы и бенефициары этого закона. Что собственно статистика падения зарплат и подтвердила. Рассуждения про влияния войны — ну да на нее все можно списать, только война с 2014 а падения даже во время Ковида не было
+
0
Strain
Strain
22 січня 2024, 15:30
#
Если бы вы ту статью хотя бы прочитали на доу. То там в самом верху. «Ключевые моменты: Медіанна зарплата розробників зменшилася вперше з початку повномасштабного вторгнення: -$135 за пів року.»
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+12
Riojas
Riojas
22 січня 2024, 15:34
#
Ничего себе не влияет. А падение количества заказов, просто нежелание/невозможность из-за рисков вести деятельность с украинскими командами? Идут нормальные такие сокращения, про пересмотр зарплаты уже забыли.
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0
zzel
zzel
22 січня 2024, 17:26
#
Это ваше личное субъективное мнение что заказчики не хотя работать из-за рисков. Не знаю в какой вы стране живете, я в Украине, и у нас тут война с 2014 года и риски с 2014 года те же. Все что поменялось для айти в 2022 это введение Дия сити. Или скажете что в 2014 у нас Крым не оккупировали и на донбасе войны не было ?
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