Нігерія вимагає від Binance $10 мільярдів, складність біткоїн-майнінгу знизилася: що нового на ринку

Влада Нігерії зажадала від Binance компенсації на $10 мільярдів — BBC

Уряд Нігерії запросив у криптобіржі Binance компенсації збитків у розмірі $10 млрд за маніпулювання обмінним курсом найри. Про це повідомляє BBC.

Згідно із заявою влади, торгова платформа вплинула на зростання іноземних валют усередині країни за допомогою спекуляцій з курсом найри. Це призвело до падіння найри майже на 70% за останні кілька місяців.

Радник президента Нігерії Байо Онануга уточнив, що уряд побачив негативний ефект від операцій найбільшої за обсягом торгів біржі.

«На платформі Binance працюють люди, які фіксують обмінний курс (найри, -ред.), що швидко впливає на економіку Нігерії в той час, коли країна намагається стабілізувати її», — заявив він.

Онануга також додав, що Binance та інші криптовалютні біржі не зареєстровані відповідно до законів Нігерії.

«Ми вимагаємо близько $10 млрд як компенсацію за шкоду, яка за дуже короткий час майже зруйнувала нашу економіку», — заявив радник президента Нігерії.

Вісім штатів звинуватили SEC у перевищенні повноважень із позовом проти Kraken

Генпрокурори восьми штатів подали спільну заяву до суду, в якій звинуватили Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) у перевищенні повноважень за позов проти платформи Kraken.

До звернення долучилися генпрокурори Айови, Арканзасу, Міссісіпі, Монтани, Небраски, Огайо, Південної Дакоти й Техасу, а також деякі інші політики та галузеві експерти.

У заяві чиновники підкреслили, що не підтримують жодну зі сторін. Однак вони висловили стурбованість діями SEC, які не були делеговані регулятору Конгресом США.

«Дії Комісії піддають американців ризику, скасовуючи закони про захист прав споживача на рівні штатів. Вони краще адаптовані до конкретних ризиків, пов’язаних із фінансовими продуктами, які не підпадають під визначення цінних паперів», — йдеться у зверненні.

Чиновники наполягають на тому, що суд має відмовити регулятору в класифікації криптоактивів як цінних паперів за відсутності інвестиційного контракту.

Нагадаємо, SEC подала позов проти Kraken у листопаді 2023 року. Дії регулятора розкритикували як галузеві групи, так і влада.

У лютому Kraken зажадала відхилити позов. Біржа наполягає на тому, що криптоактиви слід розглядати як товари, а не цінні папери.

Складність біткоїн-майнінгу знизилася на 2,9%

1 березня 2024 року складність біткоїн-майнінгу досягла позначки в 79,35 Т. З останньої дати зміни показник зменшився на 2,9%. Про це свідчать дані BTC.com.

Поточний середній хешрейт в мережі біткоїна становить 568 EH/s.

Складність майнінгу визначає необхідну сукупну потужність обладнання для видобутку криптовалюти. Підвищення цього показника наближає дату халвінгу першої криптовалюти. За певних умов він може відбутися у квітні 2024 року.

Наступний перерахунок складності біткоїн-майнінгу відбудеться орієнтовно 15 березня.

BIS представив рекомендації щодо глобальних угод про стейблкоїни

Банк міжнародних розрахунків (BIS) випустив рекомендації з регулювання, нагляду та моніторингу глобальних угод про стейблкоїни.

Організація описала глобальні стейблкоїни (GSC) як широко поширені «стабільні монети» з потенційним охопленням і використанням у кількох юрисдикціях.

«GSC здатні стати системно важливими в одній або багатьох державах», — йдеться в документі.

У звіті викладено ключові рекомендації, спрямовані на усунення ризиків фінансової стабільності, створюваних GSC як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях.

Пропозиції також спрямовані на підтримку інновацій та надання юрисдикціям гнучкості при впровадженні внутрішніх підходів.

Деякі з ключових рекомендацій закликають відомства підготуватися до регулювання і контролю глобальних угод про стейблкоїни, приділяючи особливу увагу транскордонному співробітництву, координації та обміну інформацією.

У звіті визначено пріоритети для наднаціональних органів влади щодо забезпечення ефективності систем управління ризиками GSC «особливо щодо операційної стійкості, гарантій кібербезпеки та заходів AML/CFT з фінансуванням тероризму, а також комплаєнсу».

Автори документа також торкнулися питань зберігання і доступу до даних, права на погашення і пруденційних вимог.

У документі йдеться про те, що, хоча стейблкоїни мають потенціал для підвищення ефективності надання фінансових послуг, «вони також можуть створювати загрози для фінансової стабільності».

«Рекомендації спрямовані на сприяння послідовному та ефективному регулюванню, нагляду за GSC і токенами, які потенційно можуть отримати цей статус у різних юрисдикціях. Також підкреслюється технологічно нейтральний підхід, який приділяє пріоритетну увагу основним видам діяльності та ризикам», — резюмували в організації.