Курс валют на вечір 29 лютого: Долар на міжбанку подешевшав на 15 копійок

До закриття міжбанку курс долара знизився на 14 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 29 лютого Закриття 29 лютого Зміни долар 38,17/38,20 38,03/38,05 14/15 євро 41,35/41,36 41,25/41,26 10/10

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,60 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 41,94 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,42−38,51 євро — 41,75−41,90 грн.

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