До закриття міжбанку курс долара знизився на 14 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та продажу.
29 лютого 2024, 17:31
Курс валют на вечір 29 лютого: Долар на міжбанку подешевшав на 15 копійок
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Відкриття 29 лютого
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Закриття 29 лютого
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Зміни
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38,17/38,20
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38,03/38,05
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14/15
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41,35/41,36
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41,25/41,26
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10/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,60 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 41,94 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,42−38,51 євро — 41,75−41,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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