Новий пакет санкцій проти рф: Нова Зеландія запровадила граничну ціну на російську нафту

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс сьогодні, 29 лютого, оголосив про новий пакет санкцій у рамках поточних міжнародних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

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Зокрема, нові санкції передбачають:

введення граничної ціни, встановленої країнами G7+ на нафту російського походження,

заборону на експорт підсанкційних товарів до росії та білорусі через треті країни,

обмеження щодо 61 російської фізичної та юридичної особи, зокрема тих, хто брав участь у закупівельних мережах з метою ухилення від санкцій.

Санкції торкнулися організацій, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, та вищого керівництва деяких російських банків. Також під санкції потрапили особи, причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї.

З моменту ухвалення Закону про санкції проти росії в березні 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб, також була вжита низка торговельних заходів.

Торговельні санкції проти рф