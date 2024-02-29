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29 лютого 2024, 16:02

Новий пакет санкцій проти рф: Нова Зеландія запровадила граничну ціну на російську нафту

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс сьогодні, 29 лютого, оголосив про новий пакет санкцій у рамках поточних міжнародних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс сьогодні, 29 лютого, оголосив про новий пакет санкцій у рамках поточних міжнародних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.
Фото: pixabay.com

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Зокрема, нові санкції передбачають:

  • введення граничної ціни, встановленої країнами G7+ на нафту російського походження,
  • заборону на експорт підсанкційних товарів до росії та білорусі через треті країни,
  • обмеження щодо 61 російської фізичної та юридичної особи, зокрема тих, хто брав участь у закупівельних мережах з метою ухилення від санкцій.

Санкції торкнулися організацій, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, та вищого керівництва деяких російських банків. Також під санкції потрапили особи, причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї.

З моменту ухвалення Закону про санкції проти росії в березні 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб, також була вжита низка торговельних заходів.

Торговельні санкції проти рф

  • Запроваджено 35% мито на весь російський імпорт до Нової Зеландії (це було продовжено до 2025 року для узгодження з іншими санкціями).
  • Заборона ввезення російського золота до Нової Зеландії.
  • Значно розширено заборону на експорт до росії та білорусі, щоб охопити більше промислових товарів стратегічного значення (шляхом додавання понад 700 нових заборонених тарифних позицій).
  • Заборонено імпорт російської нафти, газу та вугілля.
  • Заборонено експорт до росії товарів розвідки та нафтовидобутку.
  • Заборонено імпорт і експорт до росії деяких предметів розкоші.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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voroninavav
voroninavav
29 лютого 2024, 16:40
#
Bони просто купуватимуть російську нафту через Індію чи Туреччину з 10% доплатою.
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