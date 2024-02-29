Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс сьогодні, 29 лютого, оголосив про новий пакет санкцій у рамках поточних міжнародних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Про це повідомляє пресслужба уряду країни.
29 лютого 2024, 16:02
Новий пакет санкцій проти рф: Нова Зеландія запровадила граничну ціну на російську нафту
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Зокрема, нові санкції передбачають:
- введення граничної ціни, встановленої країнами G7+ на нафту російського походження,
- заборону на експорт підсанкційних товарів до росії та білорусі через треті країни,
- обмеження щодо 61 російської фізичної та юридичної особи, зокрема тих, хто брав участь у закупівельних мережах з метою ухилення від санкцій.
Санкції торкнулися організацій, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, та вищого керівництва деяких російських банків. Також під санкції потрапили особи, причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї.
З моменту ухвалення Закону про санкції проти росії в березні 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб, також була вжита низка торговельних заходів.
Торговельні санкції проти рф
- Запроваджено 35% мито на весь російський імпорт до Нової Зеландії (це було продовжено до 2025 року для узгодження з іншими санкціями).
- Заборона ввезення російського золота до Нової Зеландії.
- Значно розширено заборону на експорт до росії та білорусі, щоб охопити більше промислових товарів стратегічного значення (шляхом додавання понад 700 нових заборонених тарифних позицій).
- Заборонено імпорт російської нафти, газу та вугілля.
- Заборонено експорт до росії товарів розвідки та нафтовидобутку.
- Заборонено імпорт і експорт до росії деяких предметів розкоші.
Джерело: Мінфін
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