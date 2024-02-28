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28 лютого 2024, 17:10

Акції Beyond Meat злетіли на 106% після звіту

Акції виробника продукції з рослинної сировини Beyond Meat зросли на 106% наприкінці торгів після звіту за четвертий квартал, продажі компанії перевершили очікування, пише Bloomberg.

Акції виробника продукції з рослинної сировини Beyond Meat зросли на 106% наприкінці торгів після звіту за четвертий квартал, продажі компанії перевершили очікування, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниВиручка компанії розміром $73,7 млн виявилася вищою за середню оцінку аналітиків $66,8 млн, перевершивши очікування.
Фото: nv.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Виручка компанії розміром $73,7 млн виявилася вищою за середню оцінку аналітиків $66,8 млн, перевершивши очікування.

За словами голови компанії Ітана Брауна, в 2024 році компанія зробить низку дій, щоб вийти до прибутковості, зокрема скоротить операційні витрати, проведе коригування цін і випустить новий, здоровіший бургер бренду Beyond Burger. Поки що компанія повідомила про припинення випуску бренду Beyond Meat Jerky, запущеного спільно з PepsiCo Inc.

Ці зміни покликані зміцнити баланс короткостроковій перспективі.

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Незважаючи на те, що її виторг упав на 7,8% порівняно з роком раніше, зростання на міжнародному ринку цієї каліфорнійської компанії допомогло компенсувати різке зниження доходів у США.

Її роздрібний продаж у США за рік впав на 23%, а продаж у сфері громадського харчування — на 26%, незважаючи на знижки.

Джерело: Мінфін
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